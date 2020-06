Négy idős beteg meghalt, hárommal nőtt a fertőzöttek száma

Három újabb magyarnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4145 főre nőtt Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt négy idős, krónikus beteg, velük 585 főre emelkedett az elhunytak száma, 2685-en pedig már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 875 fő.

Az aktív fertőzöttek 38 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 48 százaléka budapesti. 170 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 9-en vannak lélegeztetőgépen – közölte hétfőn a koronavírusról tájékoztató kormányzati honlap.

A hét végére 900 alá csökkent az aktív fertőzöttek száma, szombaton pedig azt közölték, hogy huszonnégy óra alatt nem volt magyarországi áldozata a vírusnak.

Vasárnap négy embernél mutatták ki a fertőzést, és három ember halt meg.

Hét napja folyamatosan csökken az aktív esetek száma.

Lélegeztetőgépből jelenleg nincs hiány az országban, a kormány ugyanis 300 milliárd forint értékben rendelt meg az eszközökből, mintegy kb. 16 ezer darabot, noha a korábbi becslések legfeljebb 8000-re tették a tetőzés idején szükséges lélegeztetőgépek számát. Menczer Tamás külügyi államtitkár erről a múlt héten azt mondta, azért kellett ennyit rendelni, hogy 10 ezer darab biztosan beérkezzen, belekalkulálták a csúszásokat is, sőt, még most sem érkezett meg az összes. A szakértők kalkulációja alapján állapítják majd meg, hogy egy esetleges második hullámra hány gépre lehet szükség, a fölösleget pedig eladják majd. Érdeklődők már vannak Afrikából és az ázsiai régióból is.

Emellett Magyarországon is zajlik lélegeztetőgép-gyártás: Vácon a Celitron nevű cég készít 1000 darabot nyár végéig hazai használatra, míg a Műszaki Egyetem saját fejlesztésű eszközeiből naponta tíz darab készül.

A veszélyhelyzet megszűnt, jelenleg járványügyi készültség van érvényben, és ahogyan az a múlt hét csütörtöki kormányinfón elhangzott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől, a kormány folyamatosan vizsgálja a koronavírus miatt hatályban lévő intézkedéseket. Gulyás elmondta azt is, hogy Közép-Európában egyelőre csökken az aktív fertőzöttek száma. A kormány indokoltnak tartja az eddigi szabályok fenntartását. De lehetséges, hogy az augusztus 20-i Szent István-napot megtartják, ezt a gazdaság újraindítása is indokolná. Erről július közepén tud dönteni a kormány.

A gazdaság védelme érdekében létrehozták a gazdaságvédelmi operatív törzset, ezt múlt hét szerdán jelentették be. Vezetője Varga Mihály pénzügyminiszter, a törzs elsődleges célja pedig a magyar gazdaság növekedési pályára állítása.

A maszk viselése továbbra is kötelező az üzletekben, illetve a tömegközlekedési eszközökön. A maszkot helyettesítheti a szájat és az orrot eltakaró sál vagy kendő is. A 65 év felettiek külön délelőtti vásárlási sávja megszűnt.

A magyarországi koronavírus-járvány alakulását az alábbi, folyamatosan frissülő grafikonokon követheti nyomon:

(Borítókép: Ápolók a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított Covid Ortopéd-Traumatológiai Osztályon a fővárosi Szent János Kórházban 2020. június 4-én. Fotó: MTI/Balogh Zoltán)