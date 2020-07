Már harmadik napja nem halt meg koronavírus-fertőzött Magyarországon

Tizenhat újabb magyarnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, velük 4205 főre nőtt Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 589 fő, 2874-en pedig már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 742 fő.

Az aktív fertőzöttek 39%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 47%-a budapesti. 142 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen – közölte kedden a koronavírusról tájékoztató kormányzati honlap.

Az előző napi adatokban hat új fertőzöttről számoltak be, elhunytról nem érkezett hír sem tegnap, sem vasárnap. Utoljára március közepén volt olyan, hogy egyhuzamban három napig senki sem halt meg a fertőzöttek közül. Kiugrónak tűnik a napi új fertőzöttszám is: az elmúlt egy hónapban csak ez alatti értékek voltak, tizenhat főnél többet utoljára épp egy hónapja, június hetedikén regisztráltak, akkor 18 új betegről számoltak be.

Magyarországon véget ért a veszélyhelyzet, jelenleg járványügyi készültség van érvényben. Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, a Kossuth rádióban arról beszélt, hogy az első hullám sikeres leküzdése egy úgynevezett „szakaszküzdelem". Vakcina nincs, és a környező országok hatással vannak Magyarországra, mondta, és azt kérte, ne külföldre menjenek nyaralni az itthon élők, hanem maradjanak belföldön. Megjegyezte azt is, hogy ha „az egészségügyben jól végzik a dolgukat, nem lesz második hullám."

Vasárnap reggel a WHO azt közölte, hogy megdőlt a napi fertőzésszám világrekordja: 212 ezer emberről bizonyosodott be 24 óra alatt, hogy megkapta az új típusú koronavírust. A világon már több mint 11,2 millió ember kapta el a fertőzést, a halálos áldozatok száma több mint 530 ezer.

A szerb fővárosban nemrég rendkívüli helyzetet vezettek be, hétfői hírek szerint pedig a romló járványhelyzet miatt ideiglenes járványkórházat is létesítenek Belgrádban az Arénában.

Horvátországban is megugrott az esetek száma, Ausztriában pedig több járásban iskolákat, óvodákat zártak be egy hétre.

A magyarországi koronavírus-járvány alakulását az alábbi, folyamatosan frissülő grafikonokon követheti nyomon: