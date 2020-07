Akár egyedileg is dönthet majd az Emmi az iskolákról a járvány erősödésekor

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szerint szeptember után jöhet a második hullám, ami ismét oktatási időszakra eshet – ugyanakkor Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár még hagyományos tanévkezdésre számít. A Népszava arról kérdezte az Emmit, hogy mi várható később, ha erősödik a járvány, amire az minisztériumtól azt a választ kapták, hogy amennyiben a járványhelyzet újabb intézkedések meghozatalát teszi szükségessé, intézményi, helyi vagy regionális szinten kezelik majd azokat. Tájékoztatásuk szerint nem rendelnének el minden iskolában tantermen kívüli távoktatást, csak ott, ahol ez járványügyi szempontból feltétlenül szükséges.

Ez azért fontos a szaktárca szerint, hogy az érintettek egyenlő eséllyel kapcsolódhassanak be az oktatásba, illetve megoldott legyen a szülők tehermentesítése a gyermekfelügyelet biztosításával. Arra a kérdésre, hogy távoktatás esetén mi lesz a szeptemberben munkába álló iskolaőrökkel, azt írták: az iskolai gyermekfelügyelet miatt mindenképp szükség lesz rájuk a jelenlétüket igénylő iskolákban.

A Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke, Totyik Tamás a lapnak azt mondta: szerinte elfogadható, ha egy újabb veszélyhelyzet esetén nem áll át egyszerre minden iskola távoktatásra. Kitért arra is, hogy a tantermen kívüli munkarend korábbi elrendelése után sok, különösen a hátrányos helyzetű régiókban élő gyermeket nem tudtak elérni az iskolák digitális oktatással. Azt nem látja, milyen szerepük lehet az iskolaőröknek a gyermekfelügyelet során.

Az őszi iskolakezdést hagyományos rendben tervezi az Emmi, de azt is írták, hogy „ettől függetlenül a tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatait széles körű szakmai együttműködésben elemeztük, és számos tapasztalatot már be is építettünk. Így például a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításában lehetőséget kaptak az intézmények arra, hogy amennyiben a megfelelő infrastrukturális feltételek teljes körűen rendelkezésre állnak, bizonyos esetekben, digitális úton is végezhessék az oktatást".