Konzultáció indul a Gellért-hegyről

Online konzultációt indít a fővárosi önkormányzat és az állami Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) a Gellért-hegy jövőjéről. A közösségi tervezés folyamatában ide kattintva lehet részt venni.

Július végén jelentette be Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes, hogy a tervek szerint közös állami-fővárosi beruházásként sikló épül a Gellért-hegyre, ami kiváltaná a Citadella turistabusz-forgalmát. A másfél milliárd forintos beruházás 2024-ben fejeződhet be és évi egymilliárdos nyereséget termelhetne. A főváros emellett elkészíti a Gellért-hegy megújításának stratégiai tervét is, amit várhatóan a novemberi közgyűlésen fogadnak el. Egy előzetes felmérésből az derült ki, hogy a környék lakói elégedetlenek a terület, a felszerelések, az utak állapotával, valamint elviselhetetlennek tartják a buszforgalmat a Gellért-hegyen. A Citadellához csúcsidőszakban óránként sok száz turista látogat el, általában busszal, ezt a terhelést váltaná ki a sikló.

A siklóberuházás régóta szerepel a budapesti tervek között, de az elmúlt években mindig magántőkéből akarták megvalósítani. Fürjes Balázs budapesti ügyekért felelős államtitkár azonban július közepén bejelentette, hogy a kormány partnerséget ajánl a fővárosnak, hogy a sikló közberuházásként épüljön meg, és a jövőbeni nyereségét a közpark színvonalas működtetésére, fenntartására fordítsák. A sikló építését összekötnék a park átfogó felújításával.

Vitézy Dávid, a BFK vezérigazgatója most egy Facebook-posztban úgy fogalmazott:

A Gellért-hegy parkja egyszerre természetvédelmi és rekreációs terület, a város tüdejének fontos darabja és évi több százezer turista célpontja. Szeretnénk, hogy valamennyi szerepét 21. századi szinten tudja ellátni, ezért Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Fejlesztési Központ közösen méri fel, hogy milyen fejlesztésekre van szükség hosszabb és rövidebb távon.

A főváros részéről Bardóczi Sándor főkertész azt mondta, a Gellért-hegyi közpark és természetvédelmi terület rendbe tétele olyan ügy lehet, amiben létrejön a nemzeti minimum, vagyis a fővárosi önkormányzat és az állam közösen valósíthatnak meg egy valóban hasznos projektet.

A közösségi tervezésben szeptember 15-ig lehet részt venni a kérdőív kitöltésével.