Egy beteg meghalt, 178 új fertőzött van

Egy 68 éves beteg meghalt, és. újabb 178 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – szerepel a kormányzati tájékoztató honlapon hétfőn nyilvánosság hozott közleményből.

A 178 új beteggel 6139-re nőtt a Magyarországon eddig azonosított fertőzöttek száma. Az aktív fertőzötteké 1763, 3761-en pedig már meggyógyultak. A kór eddig 615 ember életét követelte Magyarországon.

Az aktív fertőzöttek 42 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 42 százaléka budapesti. Kórházban 103 koronavírusos beteget ápolnak, közülük heten vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 8982-en vannak, és 428 150 mintavétel történt.

Az adatok figyelmeztetnek, hogy a járvány nem ért véget, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása.

Az oldal térképe alapján eddig Budapesten (2700) és Pest megyében (869) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Fejér (435), Komárom-Esztergom (334), Zala (286), Borsod-Abaúj-Zemplén (186), Veszprém (179), Hajdú-Bihar (185) és Csongrád-Csanád megye (176). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Békés (25).



Az Orbán kormány keddtől intézkedések sorozatát lépteti életbe a helyzet kezelésére. A Magyar Közlönyben vasárnap megjelent kormányrendelet értelmében, teljes határellenőrzést rendelt el a kormány vasárnap. Ennek értelmében külföldről hazaérkező magyar állampolgárok egészségügyi vizsgálaton eshetnek át. Ha a fertőzés gyanúja fennáll, a belépőket hatósági karanténba, abban az estben ha ez nem jelent járványügyi kockázatot, akkor házi karanténba küldik. Ez a rendelet azokra is érvényes, akik magánútlevéllel érkeznek a határra, illetve a magyar állampolgárral azonos megítélés alá esnek azok és családtagjaik, akik Magyarországon állandó tartózkodásra jogosultak. A rendelkezés érinti azokat is, akik sporteseményre érkeznek hazánkba, így a határontúli magyarokat is. Azonban az intézkedés mentesíti a teherforgalomban résztvevőket, valamint azokat, akik a belépéskor - a határozatban előírt módon - teszttel igazolják, hogy nem fertőzöttek.

Külföldi állampolgárokat érintő rendelkezések

A szeptember elsején hatályba lépő rendelkezés szerint, a külföldi állampolgárok nem léphetnek Magyarország területére, néhány kivétellel:

ha magyarországi bírósági eljárásban vesznek részt;

meghívólevéllel igazolt üzleti célú tevékenység;

beutalóval rendelkező, orvosi kezelésben résztvevők;

tanulmányi vagy vizsgakötelezettség a magyar oktatásban;

Méltányossági alapon elbírálható temetésen, keresztelőn, családtag gondozásban sporteseményen való részvétel is.

A határontúli magyarok és a szabad zóna



Valójában rájuk is - ha magyar állampolgársággal rendelkeznek - ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az anyaországiakra. Itt is vannak „kivételezettek”, a határsáv 30 kilométeres körzetében élők gyakorlatilag szabadon járhatnak ki-be anélkül, hogy ezt a sávot elhagyhatnák. Az üzleti céllal érkezők bármely állam területéről beléphetnek Magyarországra, ha nem hagyják el a 30 kilométeres övezetet.