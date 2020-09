Hétfő estig lehetett leadni a kormány koronavírusról szóló konzultációs íveit. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő szeptember közepére ígérte a kiértékelést. Ezzel párhuzamosan Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő kezdeményezésére az ellenzék is gyűjtötte az íveket.

Július közepén kezdett gyűjtésbe két független ellenzéki politikus, Hadházy Ákos és Szél Bernadett, mert szerintük a kormány nemzeti manipulációt folytat. Országjárásuk alatt minél több ívet szándékoztak begyűjteni, azért, hogy "a kormány ne dicsekedhessen a konzultáció sikerével". A kezdeményezéshez több ellenzéki párt is csatlakozott.

Az eredményességről eddig csak a kormányoldal adott közzé adatokat: augusztus közepén jelentette be Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, hogy másfél millióhoz közelít a nemzeti konzultációs kérdőívet kitöltők száma. Az államtitkár ezt rendkívüli sikernek ítélte. Ezzel párhuzamosan Hadházy Ákosék is arról számoltak be, hogy "dőlnek hozzájuk az ívek".

A nyáron mindkét fél napirenden tartotta a konzultáció témáját: a kormányoldal aggályosnak nevezte az ellenzéki gyűjtést. Állásfoglalást is kért Péterfalvi Attilától, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökétől, aki kifogásolta, hogy Hadházy Ákos saját alapítványát jelölte meg a kitöltetlen ívek leadására. Péterfalvi Attila szerint a kérdőíveken szereplő adatok szimpatizánsi adatbázis építésére is használhatók. Feljelentés híján azonban a gyűjtés tovább folytatódott.

Az index kérdésére Hadházy Ákos, Péterfalvi Attilla állásfoglalására reagálva elmondta: az Adatvédelmi Hatóság elnöke tipikus esete a prostituálódott értelmiségnek, komoly butaságokat állít az adatgyűjtésről, ugyanis pont ez a kampányuk lényege, hogy egy semmis papírdarabot vonnak ki a forgalomból. A kampány eredményes, rengeteg ív gyűlt össze és jelenleg is a vidéki begyűjtése zajlik. Sokan nem is merik postára adni, mert attól tartanak, hogy az eltűnik a rendszerben, ezért aktivistáink legtöbb esetben az ívekért mennek. Szeptember végére nagy nyilvánosság előtt tesszük közzé a gyűjtést eredményét, megmutatva mennyire elegük van az embereknek az ilyen álkonzultációkból - mondta a független országgyűlési képviselő.





Korábban, 2017-ben a kormány feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a nemzeti konzultáció hitelességét rontó megnyilvánulások, illetve becsület csorbítására alkalmas hamis felvételek készítése és nyilvánosságra hozatala miatt.



Azt még a pártok sem tudják, hogy mi lesz az ívek sorsa. A kezdeményezés legaktívabb szereplője a Momentum lett: saját oldalt hoztak létre és kérdést is intéztek a választók felé. Az Index kérdésére a Párbeszédnél nem tudták megmondani, hogy befejezik-e a gyűjtést, és leadják-e az összegyűjtött íveket. A momentum szerint még hetek míg minden gyűjtőpontról a központba érkeznek az ívek, a kezdeményezők valószínűleg csak ezután értékelnek.