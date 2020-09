Brüsszel fizeti az új HÉV-eket

Első körben a csepeli és ráckevei HÉV-kocsikat selejtezik le. A most futó kiöregedett 98 szerelvényt 54 újjal váltják ki. Ezek mindegyike 120 méter hosszú, egyterű, légkondicionált, akadálymentesített lesz, és 700 utast képesek befogadni. Beszerzésükre októberben írják ki a tendert, az árat 200 milliárd forint körülire becsülik. Az 5-ös metró tervének része az is, hogy a déli HÉV-vonalat meghosszabbítják a Kálvin térig, az új metró végállomásáig. Mindezt Fürjes Balázs Budapest és fővárosi agglomerációért felelős államtitkár jelentette be kedden a csepeli HÉV-kocsiszínben.

Az Index kérdésére Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója elmondta, hogy a csepeli agglomerációból körülbelül 30 ezer ingázó autót válthatnak majd ki az új és gyorsabb szerelvények. Tíz év alatt 100 ezerrel nőtt a Budapest környékéről a városba belépő, majd kilépő járművek száma. Csakis átfogó fejlesztésekkel lehet az agglomerációból érkezők számát szinten tartani.

Ilyen például a két tervezett újabb Duna-híd: az Aquincum-híd Óbuda magasságában, és a Galvani híd Budapest déli részén. Utóbbi naponta 100 ezer autónak segít elkerülni a belsőbb kerületeket naponta.

Négy napot ülünk dugóban

Budapesten 2019-ben átlagosan 92 órát vesztegeltek dugókban az autósok. Ez majdnem négy teljes nap. Rosszul hangzik, még akkor is, ha Kolumbia fővárosában, Bogotában 190 órát, Rómában, Párizsban 165-öt, Londonban 150 órát.

Beszédes, hogy öt év alatt mintegy százezerrel nőtt a gépjárművek száma Budapesten, megközelítve a 700 ezres számot. Naponta pedig mintegy 300 ezer jármű érkezik Budapestre, és hagyja el a várost. A dugókat megtöltő járművek közül minden harmadik az agglomerációból érkezik.

Jelentősen lehetne csökkenteni a zsúfoltságot, ha elegendő P+R parkoló lenne, ahol a környező településekről érkezők leparkolhatnának, és tömegközlekedéssel folytathatnák útjukat. Ilyen parkolóból azonban csak elenyészően kevés van (cirka ötezer férőhely).

Marad a kerékpársáv

Még szeptemberben átfestik a burkolati jeleket a Nagykörúton az új forgalmi rendnek megfelelően. Egyes szakaszokon újra két sávban haladhatnak majd az autók, ahol velük párhuzamosan kerékpárnyomot, illetve járdán vezetett kerékpárutat alakítanak ki – közölte a BKV.

Karácsony Gergely a napokban jelentette be, marad az egy-egy sáv a Nagykörút Dohány utca és Nyugati tér közötti szakaszán, a nagyobb kereszteződések előtt azonban újra két sávot kapnak az autók a gyorsabb átjutás érdekében.

A Petőfi hídtól a Dohány utcáig mindenhol legalább irányonként két közúti forgalmi sáv áll az autóval közlekedők rendelkezésére, a kerékpársávokat itt a parkolósávból alakítják ki. Azon kivételes esetekben, ahol ez nem lehetséges, ott kerékpáros nyom, illetve a járdán (nagyon rövid szakaszon) kialakított kerékpárút készül. Az Üllői úton novembertől a metrópótláshoz szükséges buszsáv lesz a kerékpársávból.

Forgalommérési adatok azt mutatják, hogy óránként és irányonként 1000-1400 autó halad át a Szent István körúton. A Főpolgármesteri Hivatal szerint jól vizsgáztak a Nagykörúton kialakított kerékpársávok, a szeptemberi tanévkezdéssel járó forgalomnövekedés nem okozott az ilyenkor szokásosnál nagyobb torlódást a Nagykörúton.

Megnéztük mennyire lassítja a biciklisáv a körút forgalmát

Fürjes Balázs, Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár augusztus végén Twitter-oldalán azt írta: „Autósok dugóban, biciklisáv üres, kereszteződésben káosz. Autóval járni nem deviancia!” Arra kérte a fővárost, hogy állítsák vissza a kétszer két sávot a Nagykörúton. A kerékpársávot pedig a parkolósáv helyén alakítsák ki, úgy, hogy a boltok árufeltöltése és a mozgáskorlátozottak parkolása továbbra is biztosítva legyen.

Korábban Fürjes Balázs levélben is kérte Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy fejezze be „az autósüldözést”, és szüntesse meg a kísérleti jelleggel kialakított kerékpársávokat a Nagykörúton, az Üllői út belső szakaszán és több más budapesti főútvonalon.

A főpolgármester részben elfogadta a javaslatot, így visszaadják az autósoknak a kétszer két sávot a Blaha Lujza tér és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon, és a parkolósávban alakítják ki a kerékpársávot. A csomópontok előtt pedig kétsávos megoldásokat alakítanak ki, valamint a lámpák átállításával is segítik a gyorsabb haladást. A változások nagy része szeptember első felében megtörténik, a másik része a hónap végén.

(Borítókép: A csepeli H7-es HÉV nyomvonala és a Rákóczi híd elõtti megállója a pesti Duna-parton a folyamatosan épülõ új Millenniumi városnegyed elõtt. A háttérben a Rákóczi híd pesti hídfõje.

MTVA/Bizományosi: Faludi Imre )