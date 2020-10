Nem tesztelünk napi 12-13 ezernél többet

Papíron nem is nő nagyon az esetszám

A pozitív eredmények aránya elszállt

A nyilvántartott 31 ezerhez képest 600 ezer fertőzött is lehet

Naponta frissül a koronavírus.gov.hu oldalon a piros számláló, Müller Cecília tisztifőorvos pedig minden délután lelkesen megismétli ezeket a számokat a vírusinfón két, hasznos kézmosásra vagy esküvői szertartásra vonatkozó tanács között. Valójában azonban ezek a publikált számok nagyjából annyit árulnak el a hazai járványhelyzetről, mint a Csernobil című sorozatban Gyatlov elvtárs műszere a sugárzás intenzitásáról. A doziméter nem volt képes 3,6-os értéknél magasabbat mérni, így az ezerszeres dózis is 3,6-nak lett elkönyvelve. Ami nem jó, de nem is tragikus.

Az adatok szerint az elmúlt hetekben napi átlag 800-900 esetet találnak, néha bekúszik egy-egy ezres szám is. Ez nem egy nagy ügy, akár legyinthetnénk is.

Ez a szám azonban szinte bizonyosan azért ilyen alacsony, mert naponta csak nagyjából tízezer tesztet végeznek az állami laborok

(vagy csak feleannyit, mint tegnap). Vannak itt is kimagasló számok, 12-13 ezer teszt naponta, de október 5-én a járványügyi hatóság mindössze 6242 tesztről számolt be, vagyis elképesztően hektikusan alakul ez a szám.

Mit is ajánl a WHO?

Mit mutatnak a számok? A rendkívül hektikus tesztelési szám miatt gyakorlatilag teljesen értelmetlen a napi számokat böngészni. Érdemesebb az úgynevezett mozgóátlagokat figyelni. Ez azt mutatja meg, hogy az elmúlt hét napban átlagosan milyen számok láttak napvilágot. Ennek révén a napi jelentős kilengések eltűnnek a rendszerből és ideális esetben valamilyen trend is kirajzolódik. A tesztek hétnapos mozgóátlagából az derül ki, hogy szeptemberben elkezdett emelkedni a napi tesztelések száma, aztán ez a hónap végefelé megtorpant. Most az látszik, hogy kicsivel tízezer alatt van a napi tesztszám függetlenül a körülményektől. A napi esetszám ennek ellenére a hétnapos mozgóátlag alapján trendszerűen nő, emellett pedig a találati arány is emelkedik. Ez azt jelenti, hogy Gyatlov elvtárs dozimétere hamarosan elolvad a sugárzástól, de az még mindig 3,6-ot mutat.

A kormány folyamatosan arra hivatkozik, hogy a WHO ajánlásai szerint jár el. Ez így is van. Csak a WHO idevonatkozó ajánlása nem két sorból áll. Mert két sort mindenképpen betart Magyarország: ez a minimum tesztelés számáról szól. Ez ezer lakosonként legalább heti egy teszt, azaz hazánk esetében napi nagyjából 1400 mintavétel. Ez április közepe óta visszamenőleg is megvan.

Az ajánlás szerint a tesztelések számát egyenletesen célszerű tartani, hogy a trendeket követni lehessen.

Ha az egyik nap hatezer, a másik nap tízezer, majd nyolc, illetve 13 ezer tesztet végeznek a laborok, abból semmilyen következtetést nem lehet levonni, hiszen a nagyon eltérő számú minta szükségszerűen nagyon eltérő számú esetet fog eredményezni. Nálunk is ez a helyzet. Kicsit tisztább a kép, ha csak azokat a napokat nézzük meg, amikor meghaladta a tízezret a napi tesztek száma: itt szeptember 7-től fogva folyamatos emelkedő trend figyelhető meg, 4-500 esettől indulva mára meghaladja az ezret a pozitív esetek száma.

A WHO ajánlása azt is hozzáteszi, hogy akkor megfelelő a tesztelés, ha az egyenletesség mellett a pozitív találatok aránya tartósan, vagyis kéthetes intervallumban öt százalék alatt marad.

Ha ez nem így van, akkor emelni kell a tesztek számát – értelemszerűen addig, amíg az ötszázalékos küszöb alá nem szorul a pozitív tesztek aránya. Az ötszázalékos arány tartása szintén a trendek nyomon követése miatt fontos. Illetve amiatt is, hogy a kontaktokat nagy biztonsággal és találati aránnyal fel lehessen kutatni. Az ajánlás szerint 48 órán belül el kellene végezni ezt a feladatot.

Bedobtuk a gyeplőt

Ez hazánk esetében szeptember közepe óta csak elvétve jön össze. És itt nem arról van szó, hogy néha 4,9-ről felcsusszan ez az arány 5,1-re.

Október 5-én – ez valójában az előző napi vizsgálatok eredménye természetesen – 13,75 százalék volt ez az arány.

Hasonlóan rossz arányt produkált a tesztelés két további napon is, amikor hat-, illetve hétezer tesztet végeztek a laborok.

Augusztus közepén napi kétezer teszt mellett a pozitív arány még megnyugtatóan alacsony volt, nem haladta meg a két százalékot. Ezt az arányt augusztus végén, szeptember elején már napi hatezer teszttel sem nagyon lehetett tartani. Szeptember közepéig napi tízezer teszttel is egyre nehezebb volt immár belül maradni az öt százalékon, mára pedig 12-13 ezer teszttel sem lehetséges még csak megközelíteni sem az ötszázalékos szintet. Egyelőre nincs is napirenden a tesztkapacitás drasztikus emelése, legalábbis erre enged következtetni, hogy a kormány napi nyolcezer tesztre való kapacitásra különített el költségvetési forrást az év végéig. Ez természetesen bármikor megemelhető, csak a szándéktól függ.

600 ezer fertőzött is lehet

Ez azt jelenti, hogy valójában fogalmunk sem lehet, hogy hány fertőzött van az országban. A statisztika szerint 31 ezer, de mint az a rendkívül magas pozitív arányból következik, ennél bizonyosan sokkal több. Hogy mennyi, azt csak tippelni lehet. A tippek azonban megdöbbentőek és riasztóak.

A járványügyi szakemberek szeptember elején azt mondták, hogy

a felderített eseteknek nagyjából tizenötszöröse a ténylegesen fertőzöttek száma

– Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház vezető infektológusa szerint tíz, de inkább tizenötszörös szorzóval kell számolni, Merkely Béla, a SOTE rektora azonban húszszoros szorzóról beszélt.

Az enyhe tüneteket produkálók sok esetben el sem jutnak orvoshoz, a kontaktokat tünetek nélkül nem tesztelik, tünetekkel esetleg. Aki magánlaborba megy és pozitív eredményt produkál, annak az eredménye

nem jelenik meg a központi nyilvántartásban.

Az Index információi szerint a magánlaborok nagyjából minden tizedik tesztnél találnak pozitív eredményt. Erről értesítik ugyan a járványügyi hatóságot, de hogy mikor mi lesz ennek az eredménye, az már más lapra tartozik.

Ha Magyarországon a kimutatott esetek tizenötszörösét teszik ki a ténylegesen megfertőződöttek, akkor 465 ezer, ha a hússzorosát, akkor 620 ezer koronavírus-fertőzött van az országban. Ezt támasztja alá a WHO becslése is, amely szerint

a világon minden tizedik ember koronavírus-fertőzött.

A várakozások szerint a járvány novemberben éri el a tetőpontját – Orbán Viktor október végére lőtte be, de simán lehet, hogy a vírus ezt most jobban tudja. Ez azt jelenti, hogy addig folyamatosan nőni fog a napi fertőzöttek száma – bár ennek a statisztikában talán nyoma sem lesz.

A tetőpont persze nem azt jelenti, hogy másnap már nincs vírus. A tetőpont pusztán azt jelenti, hogy onnan már nem nő tovább a napi fertőzöttek száma – ezt jobb híján onnan fogjuk megtudni, hogy a pozitív esetek aránya egy idő után nem fog tovább emelkedni. Előbb szinten marad, majd szép lassan elkezd csökkenni. Ettől még folyamatosan emelkedni fog a fertőzöttek száma, csak annak intenzitása már nem emelkedik.

Borítókép: koronavírusteszthez vett minta egy szakembernél a Debreceni Egyetem mintavételi pontján, a Heves megyei Nagyfügeden, a művelődési házban 2020. május 14-én. MTI/Komka Péter MTI Fotós: Komka Péter