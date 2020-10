A WHO szerint minden tizedik ember elkaphatta a koronavírust

A WHO veszélyhelyzeti igazgatója, Michael Ryan hétfőn Genfben arról számolt be, hogy 7,6 milliárd főt, a Föld lakosságának számát véve alapul mintegy 760 millió ember kaphatta el a koronavírust. Ez a szám messze felülmúlja az eddig igazolt fertőzéses esetek 35 milliós számát.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a hivatalosan regisztrált adatoknál lényegesen magasabbak lehetnek a valós számok, és a Föld lakosságának túlnyomó többsége továbbra is kockázatnak van kitéve. Michael Ryan arról számolt be, hogy a számok jelentősen eltérnek a városi és a vidéki környezetben élők között.

Brett Giroir, az amerikai egészségügyi minisztérium vírustesztelésekért felelős miniszterhelyettese az Európai Unióhoz és Ausztráliához hasonlóan arra szólította fel a szervezetet, hogy küldjön nemzetközi szakértői csoportot Kínába az új típusú koronavírus eredetének felderítésére.