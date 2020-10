Lakáspolitika: az áfacsökkentés után további kormányzati lépések várhatók

Amint arról az Index is beszámolt, a kormányfő tegnap bejelentette, hogy visszajön az ötszázalékos áfa a 2022 végéig épülő új lakásokra. A kormányzat Facebook-oldala szerint ez a december 31-ig megkezdett építkezésekre vonatkozik.

Az előzményekhez hozzátartozik, hogy 2016 januárjától 2019 végéig egyszer már érvényben volt ez a kedvezményes áfakulcs, de akkor csak határozott időre. Most a friss

gazdaságvédelmi akcióterv részeként kerül vissza a rendszerbe a könnyítés,

a járvány miatti gazdasági következményeket mérsékelendő.

Balogh László, az ingatlan.com portál vezető gazdasági szakértője az Indexnek üdvözölte a döntést, hozzátéve, hogy ha maradt volna a mostani 27 százalékos áfakulcs, akkor az egyre inkább tarthatatlan helyzetet eredményezett volna a piacon. Az év elejére megszűnt kedvezmény hatásaként ugyanis

körülbelül tíz százalékkal emelkedtek az új lakások árai az idén,

a beruházók/építtetők tehát olyan árat kértek, amely az átlag városi ember számára már megfizethetetlen.

Nem profitéhségről volt szó, hanem arról, hogy az emelkedő költségek új lakás esetén meghatározzák beruházók/eladók minimálárait

– tette hozzá az elemző. Aki szerint az öt százalék első bevezetése mindemellé növelte a lakások iránti keresletet is, ami lecsapódott például az anyagárak növekedésében is. Ráadásul a keresleti oldalon is változás történt: a befektetési céllal lakást vásárlók előszeretettel vettek új lakásokat, ők viszont most kezdenek eltűnni a piacról.

Árcsökkenés várható vajon?

Balogh szerint az új ingatlanok árának csökkenése csak olyan esetben várható, ahol

a beruházóktól olyan lakást vettek, amely még nem készült el,

és/vagy még nem rendelkezett építési engedéllyel,

és nem a rozsdaövezetben épül.

De ez nagyon ritka – szögezte le a szakértő, aki húszszázalékos árcsökkenésre tehát biztosan nem számít. Hozzátette viszont, hogy az árak alakulása a kereslet mértékétől is függ, amit a kormány otthonteremtési programjának további elemei is befolyásolhatnak.

Az Index további tervekről is tud már

Információink szerint hamarosan új részleteket jelent be a kormány a gazdaságvédelmi akcióterv vonatkozó fejezetéből. Az ötszázalékos áfakulcs mellett

csökkenni fog (akár meg is feleződhet) az ingatlanszerzési illeték,

csökkennek a kapcsolódó közjegyzői díjak,

és „lazulni” fognak az építési szabályok is.

Úgy tudjuk, a konkrét bejelentések a következő órákban, napokban várhatók.

(Borítókép: Németh Sz. Péter / Index)