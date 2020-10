Már Budaörsön és Törökbálinton is hőkamerával mérik a diákok testhőmérsékletét

A koronavírus második hulláma sújtja a világot és hazánkat is, ezért október 1-jétől minden oktatási intézményben kötelező a lázmérés. A törökbálinti Márton Áron Általános és Középiskolában ezért is kezdtek el egy hőkamerát használni az intézmény bejáratánál. Ezt a példát követték a szomszédos Budaörsön is, ahol a Budaörsi 1. Számú Általános Iskolában is egy hőkamerát üzemeltek be.

Ennek a szerkezetnek több előnye is van, például hogy az iskolában érkezőknek nem kell sorban állnia és várniuk az egyéni lázmérést, ami további fertőzésveszélyhez vezethet. A hőkamera egész nap biztosítja a lázmérést, nem lehet kikerülni és nem kell a működéséhez külön embert alkalmazni.