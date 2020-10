Ők a legveszélyesebb magyar nők, akiket köröz a rendőrség

Magyarország 50 legveszélyesebb magyar bűnözője között bizony nemcsak férfiak, hanem nők is szerepelnek. A gyengébbik nem képviselői között öt nő szerepel, akik a gyanúk és a vádak szerint joggal kerültek fel a toplistára.

Gyermekei mellett terjesztette a drogot Ildikó

A tatabányai születésű Dudás Ildikót bűnsegédként kábítószer-kereskedelem és más bűncselekmények miatt keresik. Négy éve nem bukkannak a nyomára, noha a 32 éves nőt 6 év fegyházbüntetésre ítélték. Rendszeresen fogyasztotta a szereket, és terjesztette is őket. Mi több, a gyermekei jelenlétében is árulta a szereket. Európai elfogatóparancsot is adtak ki ellene – derül ki a Bors szemlézéséből.

Fotó: Police.hu

Majd' egy tucat körözés Andrea ellen

Dudla Andrea és társa még 2012-ben 4400 tonna kukoricát értékesített, de mikor a vásárló kft. elment a terményért, csak a hűlt helyét találta a kukoricának, amiért 250 millió forintot utaltak át. A páros elmenekült az országból, a bűntársát azonban, mikor 2016-ban hazatért Thaiföldről, a hatóságok elfogták a reptéren. Ő a leghosszabb ideje körözött nő, 11 körözés van érvényben vele szemben. Ezenkívül többek között egy 400 millió forintos hitelt is felvett.

Fotó: Police.hu

2015 óta keresik Ildikót

Rongálás, csalás, lopás és sikkasztás miatt keresik a 38 éves kemecsei születésű Ujhelyi Ildikót. 2015 óta semmi nyoma, pedig nyolc körözés van érvényben ellene, miután 2018 őszén nem vonult be a börtönbe.

Fotó: Police.hu

Rablás és lopás a bűne

A győri születésű Pelikán Ildikónak már négy éve nincsen nyoma. Lopás és rablás miatt körözi a rendőrség a 49 éves nőt, aki szintén nem vonult be kellő időben a börtönbe.

Fotó: Police.hu

29 évesen felszívódott Klaudia

A 29 éves Bakonyi Klaudia is megszökött a felelősségre vonás elől, miután a bírósági ítélete jogerőre emelkedett. A nőt kétrendbeli lopás miatt keresik már három éve.