A menesztett gyöngyösi orvos szerint sokan késve kapnak ellátást a koronavírus miatt

Október 6-i hatállyal elbocsátotta a gyöngyösi kórház vezetősége a huszonöt éve az egészségügyi intézményben dolgozó elismert szakembert, Pócs Alfrédot. A Heves megyei orvoskamara elnöke – akitől a Magyar Orvosi Kamara korábban közleményben határolódott el, többek között a maszkviseléssel kapcsolatos nézetei miatt – az Indexnek elmondta: megalázó módon közölték vele, hogy mennie kell, de ő továbbra is kiáll azon állításai mellett, amelyeket a koronavírussal kapcsolatban fogalmazott meg.

Aznap délelőtt behívatott a vezetőség. Egyértelmű volt, hogy mi fog történni, rögvest a szemembe mondták, hogy koronavírus-tagadó vagyok. Ez volt az egyetlen dolog, amivel szembesítettek, semmi mást nem tudtak ellenem felhozni. Gyakorlatilag nem is akartam ellenkezni, csak aláírtam a felmondásom, ami már elő volt készítve. Azóta is ellátom a feladatomat, és ez így is marad a felmondási időm lejárta végéig