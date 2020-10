Müller Cecília: a katonákat is bevetjük

Müller Cecília kedden az operatív törzs tájékoztatóját azzal kezdte, hogy informatikai problémák miatt nem érkeztek be teljes körűen a reggeli friss adatok, de ezek hozzáadódnak majd a holnapi pozitív esetek számához.

A tisztifőorvos elmondta, hogy az elhunytak száma a fertőzöttek számával együtt emelkedik. Ez az elmúlt 24 órában meglehetősen magas volt, 38 személy hunyt el. A hazai helyzet illeszkedik a világban végbemenő tendenciákba, mindenhol nagyfokú emelkedésnek vagyunk tanúi.

Továbbra sem javasolják a tömeges rendezvényeken való részvételt, és ez nem csak az október 23-i ünnepségre vonatkozik, de az egyéb jellegű közös összejövetelek mérséklésére is szükség van.

A katonáink is segítséget nyújtanak

– ismertette a tisztifőorvos, hozzátéve, hogy a honvédelem közreműködését az alaposabb fertőtlenítés érdekében ott veszik igénybe, ahol már több fertőzés történt.

Müller Cecília beszámolt róla, hogy a 42. hét adatai változást mutatnak az egy héttel korábbihoz képest. A számok emelkedésén túl a korosztályok érintettsége is másképp alakul. A 40–49 évesek aránya már közel 20 százalék, a 65 éven felüliek is jobban érintettek. A legfertőzöttebb térségek közé tartozik a főváros, Pest megye, valamint Borsod–Abaúj–Zemplén megye, a legalacsonyabb a pozitív esetek száma Tolna megyében.

Bár világszerte valamivel több a férfi érintett, Magyarországon mégis több nő fertőződött meg eddig, azonban ez megfelel a magyarországi korfának.

Az influenza elleni védőoltásokat kiszállították minden praxisba. Első körben javasolt a krónikus megbetegedésben szenvedők és a 60 év felettiek beoltatása.

Fontos, hogy az oltás háziorvossal konzultálva, előzetes bejelentkezés alapján történjen

– emelte ki a tisztifőorvos. A rossz idő beköszöntével egyre nehézkesebb megoldani a szabadtéri testnevelést. A sportot azonban nem lehet elhanyagolni a járványhelyzetben sem, hiszen az immunrendszert is erősíti, és a gyermekek teljesítményére is nagy hatással van. Müller Cecília a problémát inkább abban látja, hogy a gyerekek az öltözőkben összezsúfolódnak, ezért kisebb csoportokra osztást javasol. A tisztifőorvos szerint maguk a tornacsarnokok kellően nagyok, de ettől függetlenül a megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. A tornaszereket és a gyakran érintett felületeket is alaposan takarítsák le, mielőtt egy másik csoport venné azokat használatba – javasolja.

Arra az újságírói kérdésre, hogy mi legyen az őszi szünet során, vigyázhatnak-e nagyszülők a gyerekekre, Müller Cecília azt válaszolta, hogy erre akkor kerülhet sor, ha mindkét fél – a gyerek és a nagyszülő is – egészséges és egyikük sem mutat tüneteket. Amennyiben köhögés, testhőmérséklet-emelkedés jelentkezne, rögtön el kell különíteni őket – tanácsolta a tisztifőorvos.

(Borítókép: Müller Cecília az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján / MTVA)