Fekete-Győr: Nincs kőbe vésve, hogy a 2018-as nyerteseket indítja az ellenzék

Nincs rá garancia, hogy 2022-ben is az lesz az ellenzék közös jelöltje, aki korábban le tudta már győzni a Fideszt a körzetében.

Pénteken egy sajtótájékoztató keretében jelentette be Kanász-Nagy Máté, az LMP társelnöke, hogy pártja 2022-ben újraindítaná jelenlegi képviselőjét, Csárdi Antalt Budapest 1-es választókerületében. A V. és I. kerület egy részét, valamint a Palotanegyedet magában foglaló Belvárosban ugyanis Csárdinak sikerült legyőznie a fideszes Hollik Istvánt 2018-ban, ezzel pedig nemcsak a kormánypártok elől hódította el a körzetet, de megszerezte az LMP történetének első egyéni képviselői mandátumát is.

Kanász-Nagy a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy most ismét Csárdinak van a legnagyobb esélye megverni a kormánypártok jelöltjét, ezért ajánlja a többi ellenzéki párt figyelmébe az LMP-s politikust.

Csárdi Antal egyébként 2018 áprilisában úgy húzta be a körzetet és vert rá közel hét százalékot Hollikra (48,73–41,81 százalék), hogy akkor még nem valósult meg a teljes ellenzéki összefogás. A választás előtt ugyan a momentumos Fekete-Győr András és a párbeszédes V. Naszályi Márta (2019 októbere óta az I. kerület polgármestere), valamint az azóta megszűnt Együtt párt elnöke, Juhász Péter is visszalépett, de a jobbikos Losonczy Pál így is szerepelt a szavazólapon (ő végül 6,39 százalékot szerzett).

A Fidesz már dobja be a neveket

A múlt héten írtunk arról, hogy kormányoldalon sorra szivárognak ki a nevek, kik indulnának a fővárosban a következő parlamenti választáson. A dolog érdekessége a Fidesz esetében ugyanakkor inkább az, hogy kik nem mérettetnék meg magukat egyéniben. Úgy tűnik ugyanis, hogy Gulyás Gergely, Varga Mihály és Kocsis Máté sem lesz ott a szavazólapon 2022-ben.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter helyett Fürjes Balázs, Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár indulhat a XII. kerületben, Varga Mihály pénzügyminisztert Gór Csaba ügyvéd, önkormányzati képviselő válthatja a II. kerületben, míg Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője helyett Sára Botond korábbi polgármester lehet a párt jelöltje Józsefvárosban.

Bár a hivatalos indok szerint a Fidesz prominens politikusai azért nem indulnak egyéniben, mert így teljes erőbedobással a kampányra tudnak koncentrálni, sokkal inkább az a valószínű, hogy egy esetleges vereségtől kívánják megóvni a kormánytagokat. A tavaly októberi önkormányzati választásokon ugyanis súlyos veszteségeket szenvedett el a Fidesz a fővárosban, így kijelenthető, Budapesten nem nekik áll a zászló.

A Belvárosban is cserélnének

Ahogy azt kedden már megírtuk, Budapest 1-es választókörzetében is változtatna a Fidesz, Hollik István, a párt kommunikációs igazgatója helyett Böröcz Lászlót, a Fidelitas korábbi elnökét indítanák 2022-ben.

Ez pedig könnyen jelentheti azt, hogy a kormánypártok itt sem számolnak győzelemmel, amit alátámaszt egy, a Závecz Research Intézet által készített és az Index birtokába került közvélemény-kutatás is. A ZRI felmérése szerint ugyanis, ha az ellenzéki pártok egy jelölt mögé állnak be, szoros eredménnyel ugyan, de ismét elnyerhető a körzet a Fidesz elől. Ami ennél sokkal érdekesebb viszont, az az, hogy melyik aspiránsnak van a legtöbb esélye, képviselőjelölt-jelöltből ugyanis több is akadhat a Belvárosban.

Nincs még semmi kőbe vésve

Akár evidencia is lehetne az ellenzéki oldalon, hogy ha valaki korábban megnyerte az egyéni választókörzetét (a 106-ból 91-ben nyert a Fidesz, az ellenzéki pártok 15-ben), akkor újra őt indítsák az összefogás színeiben, a dolog azonban nem ilyen egyszerű. 2018 áprilisa óta ugyanis változtak az erőviszonyok, a korábban domináns MSZP és Jobbik helyett ma már a Demokratikus Koalíció és a Momentum az ellenzék két vezető ereje, ezt pedig az egyéni körzetek szintjén is szeretnék érvényesíteni.

Két éve Fekete-Győr András arra hivatkozva lépett vissza a körzetében, mert az általa rendelt közvélemény-kutatás azt mutatta ki, hogy nem ő, hanem V. Naszályi Márta a legesélyesebb ellenzéki jelölt. Később azonban az MSZP–Párbeszéd jelöltje, V. Naszályi Márta is visszalépett, ő Csárdi Antal javára, így végül az LMP-s politikus lett az egyetlen esélyes kihívója a Fidesznek, ez pedig sikert is hozott a választáson.

V. Naszályi Márta 2019 októbere óta az I. kerület polgármestere, ő információnk szerint nem is fontolgatja, hogy otthagyná a jelenlegi pozícióját a parlamenti székért cserébe.

A Jobbik nem erős a fővárosban, korábbi jelöltjük pedig nem is aktív már a közéletben, így kicsi az esélye annak, hogy ők útját állnák annak, hogy ismét Csárdié legyen a körzet.

Jelen állás szerint Juhász Péter sem fontolgatja, hogy ismét beszállna a politikába, így az azóta megszűnt Együtt párt elnökével sem kell számolnia az LMP-nek.

Ellenzéki előválasztás lehet

A Momentum pártelnökével már egészen más a helyzet. Fekete-Győr András ugyan nem a választókörzet problémáival foglalkozott az elmúlt években, de országosan ismert és népszerű ellenzéki politikus vált belőle, amiből helyben is profitálhat.

Fekete-Győr ugyan könnyűszerrel juthatna parlamenti mandátumhoz, hiszen az összellenzéki listán valószínűleg bejutó helyet osztanak majd a pártok vezetőinek, ugyanakkor egy egyéni körzetben aratott győzelem tovább erősítené a momentumos politikus legitimitását. Az ő esetében így logikus döntésnek tűnhet, ha megméretteti magát 2022-ben.

Az Index kérdésére nem adott egyértelmű választ Fekete-Győr András, ugyanakkor nem is tagadta, hogy gondolkozik az egyéni induláson. A Momentum elnöke szerint sem Csárdi, sem más képviselők esetében

nem evidencia, hogy 2022-ben is az legyen az ellenzék közös jelöltje, aki korábban megnyerte már a körzetet.

Fekete-Győr szerint az ellenzéki tárgyalásokon nem születtek még konkrét személyi döntések, a Momentum a legtöbb helyen előválasztást tartana, hogy így válasszák ki a legalkalmasabb jelölteket.