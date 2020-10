Gulyás Gergely: Soha nem volt kérdés, hogy Lázár Jánosra szüksége van a Fidesznek

Tegnap este Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a Polgári Mulató „Őszintén” című pódiumbeszélgetésén vett részt, ahol az SZFE sorsán kívül hivatali elődjéről, Lázár Jánosról is faggatták egy kicsit – derül ki az atv.hu cikkéből.

Mint ismert, a magát politikai húsevőként aposztrofáló Lázár János nemrégiben egy Spirit FM-nek adott interjúban tisztázta, vannak még elképzelései, és azok közé tartozik, akiknek „van mondandója az országgal kapcsolatban”. Hasonlóan nagy ívű interjút adott az exminiszter a Válasz Online-nak. Azt állította,

csak neki van olyan jó dolga, hogy miközben megnyert minden választást, amelyen elindult, a miniszterelnök számonkéri rajtam mások vereségét is

Ezzel arra utalt, hogy Márki-Zay Péter polgármester kétszeri hódmezővásárhelyi győzelmét gyakorta az ő kudarcának tudják be. Szerinte ez azért van, mert Orbán Viktor az ő számára

mindig a nehezített akadálypályát jelöli ki.

Azt ugyanakkor cáfolta, hogy meg akarta volna dönteni Orbán Viktor hatalmát. Szerinte ezek csupán ellene folytatott rosszindulatú pletykák voltak, amelyek felül tudják írni az ember munkáját és teljesítményét. Ennek szerinte erős hagyományai vannak. Mint kifejtette:

Meghatározó fideszes politikusok is elhitték, hogy én Simicskával és Spéderrel szövetkezve a párt átvételére készülök. Reggeltől estig ezt duruzsolták Orbán Viktor fülébe.

Ha egyszer visszatér az országos politikába, akkor „más lesz”, amúgy pedig nem hagyja magát kiszorítani a Fideszből.

Gulyás Gergely minderre úgy reagált, hogy szerinte amit Lázár János elmondott, az valóban értelmezhető úgy, hogy pályájának egy kevésbé intenzív szakasza után most már ismételten készen áll, hogy nagyobb feladatot vállaljon, majd hozzátette,

az soha nem volt kérdés, hogy Lázár Jánosra szüksége van a Fidesznek.

Gulyás Gergely szerint ha Lázár János a mostaninál is több feladatot vállal, „az gazdagítja a Fidesz közösségét”. Emlékeztetett, hogy Lázár Jánosnak most is kétségkívül sok feladata van, ő a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, ellátja a Mezőhegyesi Ménesbirtokkal kapcsolatos feladatait, és ő a nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos is. Leszögezte viszont, hogy ha 2022-ben újra a Fidesz–KDNP alakít kormányt, úgy ismét Orbán Viktor dönti el, kit kér fel miniszternek.