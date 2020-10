Mészáros Lőrinc birtokán fotózott, most a rendőrséghez fordult Hadházy Ákos

A Magyar Hang közölte a közelmúltban azokat a képeket, amelyeken Mészáros Lőrinc bicskei birtokán különböző páncélozott katonai járművek láthatók. Az Átlátszó is utánajárt a harckocsik kérdésének. A portál arra jutott, hogy Mészáros cégének, a Búzakalász 66 Kft.-nek a telephelyén található járművek egyike egy BRDM-2 típusú kétéltű csapatszállító, a másik, ponyvával letakart jármű viszont nem azonosítható.

Mint kiderült, néhány millió forintért beszerezhető hobbikellékről van szó, amellyel az országban több gyűjtő is rendelkezik. Többek között például vadászatra is használható. Ilyen járművei az 1980-as évek végéig voltak a magyar hadseregnek, a korábban harcászatban használt gépkocsikról azt is érdemes tudni, hogy értékesítés előtt ártalmatlanítják azokat.

Az Átlátszó a napokban azt is megírta, hogy munkatársukat tanúként hallgatta ki a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztálya. Mint kiderült, a rendőrség a harckocsikról készített drónfelvételek miatt ismeretlen tettes ellen folytat eljárást tiltott adatszerzés bűntette miatt, amely akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntetendő.

Hadházy Ákos ma Facebook-bejegyzésben tudatta, hogy a nyomozó hatóság munkájának segítése érdekében hivatalos bejelentéssel fordult a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysághoz:

Tájékoztattam őket, hogy én készítettem azokat a fotókat, amelyek miatt kihallgatták a Magyar Hang újságíróját (ez az információ szerepelt a cikkben is, de lehet, hogy elkerülte a nyomozók figyelmét), fölösleges emiatt a sajtót zaklatniuk.

Hadházy Ákos kifejtette: