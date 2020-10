Minden negyedik hazai labornál találtak problémát a PCR-teszteknél a fogyasztóvédők

Október hatodikán országos fogyasztóvédelmi ellenőrzést indítottak az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelmi szakemberei, és ugyan a fővárosban még nem zárult le, de a megyei vizsgálatok alapján elmondható, hogy minden negyedik ellenőrzött vállalkozásnál tapasztaltak problémát, jogsértést – mondta Schanda Tamás, az ITM miniszterhelyettese.

Beszámolt arról, hogy összesen 81 vállalkozást ellenőriztek, és 20 szolgáltatónál találtak problémákat. A fogyasztóvédelmi ellenőrök vizsgálták, hogy megfelelően tájékoztatják-e a hatósági árral kapcsolatban az érdeklődőket, megfelel-e a hatályos előírásnak a végső árazás.

Eddig összesen 29 esetben találtak jogsértést az ellenőrök – közölte az államtitkár. Az ellenőrzött 100 honlapnál 14 esetben volt valamilyen probléma, az 57 helyszíni vizsgálat során 12 esetben bukkantak jogsértésre. Továbbá a 83 telefonos ellenőrzésből 3 problémás esetet találtak.

Schanda Tamás beszámolt arról, hogy eddig összesen 17 fogyasztóvédelmi eljárás indult 14 vállalkozás ellen. A különbség oka, hogy akadtak olyan cégek, amelyek együttműködtek a hatósággal, és már az ellenőrzés idején módosították a kifogásolt gyakorlatot.

Három PCR-tesztet kínáló vállalkozásra azonban a hatósági ár nem megfelelő alkalmazása és a nem egyértelmű tájékoztatás, árfeltüntetés miatt bírságot kellett kiszabni – mondta Schanda Tamás.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetője beszámolt arról, hogy a magyar közlönyben is megjelent a november 2-ától, hétfőtől érvényes maszkviselésre vonatkozó szabályozás. Külön felhívta a figyelmet arra, hogy egymás megóvása érdekében mindenki tartsa be az új előírásokat. Közölte azt is, hogy

ugyan a rendőrség is új jogosítványokat kapott a maszkviselési szabályok megsértésének szankcionálása kapcsán, azonban a rendőrség célja nem a bírságolás, a járőrök minden esetben törekednek majd az arányosságra.

Mindenki, aki megsérti a maszkviselési szabályokat, szabálysértést követ el, és megemelt bírságtételekkel is számolhat.

A mindenszentek ünnepével kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a rendőrség kiemelt figyelmet fordít majd a temetők környékének ellenőrzésére, valamint az odavezető tömegközlekedési eszközökön a maszkviselés használatára.

Beszélt arról is, hogy a kormány december elsejéig a teljes schengeni belső határszakaszon meghosszabbította az ideiglenes határellenőrzés visszaállításával kapcsolatos intézkedését.

Bár október 27-e óta új karanténszabályok vonatkoznak a külföldről érkezőkre – automatikus 10 napos karantén –, ez a korábban a beutazásra megállapított kivételeket nem érinti.

Vagyis nincs kötelező karantén az igazoltan üzleti úton lévő beutazók, valamint a hat hónapnál nem régebbi PCR-teszttel igazolt lezajlott koronavírus-fertőzöttség esetén sem.

Közölte, hogy jelenleg 5 határátkelőn lehetséges a nemzetközi teherforgalom, közúton pedig 29 csak személyforgalomra fenntartott átkelő.

A járványvédelmi előírások megszegése miatt 86 intézkedésre volt szükség az elmúlt 24 órában, a maszkviselés miatt 16 intézkedést – ebből 1 szabálysértési feljelentést – tettek a rendőrök. A kereskedelmi egységekben 70 esetben kellett lépniük a rendőröknek, 13 személy ellen szabtak ki helyszíni bírságot és 11 szabálysértési feljelentést tettek. A tranzitszabályok megsértése miatt a korridoron 43 esetben intézkedtek a rendőrök, és ebből 42 helyszíni bírság volt.

Kiss Róbert szerint az elmúlt 24 órában 3718 hatósági karantént rendeltek el – ebből mindössze 508-at határátlépés miatt –, így már 26 396-an vannak járványvédelmi elzárás alatt. A rendőrök pedig 12 675 karantént ellenőriztek, a karanténellenőrző mobilapplikáción 1141-en regisztráltak.