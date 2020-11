Koronavírus: most először száz felett a halottak száma

Újabb 4709 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid–19), ezzel 99 625 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 103 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 2250 főre emelkedett, 23 213-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 74 162 fő. Az aktív fertőzöttek 25 százaléka, az elhunytak 30 százaléka, a gyógyultak 28 százaléka budapesti. 5489 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 391-en vannak lélegeztetőgépen – adta közre a hivatalos koronavírus tájékoztatási oldal.

A járvány második hullámának meredeken emelkedő szakasza zajlik egész Európában és Magyarországon is, a fertőzöttek és az elhunytak száma folyamatosan emelkedik. A kormány keddi ülésén ezért újabb védelmi intézkedésekről döntött, amelyeket Orbán Viktor miniszterelnök jelentett be kedden. A kormány az állampolgárok együttműködését kéri a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések végrehajtásában – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalán. Mint írják:

A kormány visszaállította a rendkívüli jogrendet, a Magyar Közlönyben már kihirdette a veszélyhelyzetet. Ez azért fontos, mert a rendkívüli jogrend – ahogy az első hullám idején, úgy most is – gyors cselekvést tesz lehetővé a kormány számára.

A veszélyhelyzet idejére életbe lépett az éjszakai kijárási korlátozás. Éjfél és reggel öt óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. Ez alól kivétel:

ha valaki munkavégzés céljából,

a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából,

a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából,

vagy egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén,

valamint életvédelmi céllal hagyja el lakóhelyét.

A járvány terjedésének csökkentése érdekében újra életbe lépett az ingyenes parkolás, és Budapesten, valamint a megyei jogú városokban a helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaság köteles járatsűrítési tervet készíteni a munkanapokon reggel hét óra és délelőtt kilenc óra közötti, valamint délután három óra és este hét óra közötti időszakokra.

A kormány arról is döntött, hogy be kell zárni a szórakozóhelyeket, és mostantól a rendezvényeken, sportrendezvényeken, mozikban és színházakban csak minden harmadik széken lehet majd ülni, és kötelező a maszkviselés. Emellett továbbra is kötelező a maszkviselés az üzletekben, a tömegközlekedési eszközökön, a szociális és az egészségügyi intézményekben, valamint a vendéglátóhelyeken.

A helyzet egész Európában rosszabbodik, de annyival könnyebb a helyzet, mint tavasszal volt, hogy a végső megoldás, a vakcina, az belátható közelségben, belátható távolságban van

– közölte Orbán Viktor miniszterelnök egy Facebookon közzétett videóbejegyzésben csütörtökön.

Néhány órán belül megszülethet a döntés a halasztható műtétek átütemezéséről – nyilatkozta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott hagyományos péntek reggeli interjújában. Hozzátette, hogy az átütemezés a Magyar Orvosi Kamara régi kérése, és azért van szükség rá, hogy legyen elég orvos és ápoló a koronavírus-fertőzöttek ellátására.

Illusztráció: Átló Koronamonitor

(Borítókép: Ajpek Orsi / Index)