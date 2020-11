Több gyerek, több pénz: erről szól a kormány családtámogatási programja

A kormány családtámogatási programjának szinte minden elemére igaz, hogy minél több a gyermek, annál több a pénz, a támogatás – jelentette ki Novák Katalin az InfoRádió Aréna című műsorában.

A miniszter hangsúlyozta, hogy

január 1-jétől Magyarország legnagyobb otthonteremtési programja indul,

amelynek célja, hogy az emberek még jobb körülmények között tudják nevelni gyermekeiket.

Az új értékesítésű ingatlanok áfája 27-ről 5 százalékra csökken, a családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolt ingatlanok pedig illetékmentesek lesznek.

Novák Katalin várakozásai szerint

a támogatások közül az otthonfelújítási program lesz a legnépszerűbb,

mert sokan vannak olyan élethelyzetben, hogy nem szeretnének költözni, meglévő ingatlanjukat kívánják korszerűsíteni. Úgy fogalmazott: most „ezeknek a kiadásoknak a felét odaadjuk”, hárommillió forintig.

A miniszter beszélt arról is, hogy a családtámogatási program elemei – a babaváró támogatás, a CSOK, a CSOK-kölcsön, az illetékmentesség, a szülő édesanya diákhitelének részbeni vagy teljes elengedése – a gyermekvállalás előtt álló fiataloknak olyan perspektívát jelent, amilyen „sosem volt még”. Az illetékmentességről azt is megjegyezte, hogy az ingatlan értékének négy százalékát jelentő megtakarítást egyformán vehetik igénybe a gyermeket vállaló, illetve már nevelő családok, valamint egyedülálló szülők is.

Novák Katalin szólt arról is, hogy a támogatások egymásra épülnek, logikusan következnek egymásból, tehát „az egyik nem üti ki a másikat”.

A miniszter azt reméli, hogy ismételten százezrek otthonteremtését tudják segíteni, emellett a program az építőipar fellendítésén keresztül a gazdaságot is élénkíti, ami a költségvetés bevételeit is növeli.

Novák Katalin a demográfiai tendenciáról szólva kifejtette: jelenleg Magyarországon másfélszer annyian kötnek házasságot, mint tíz éve, a válások száma hatvanéves mélyponton van, 2010 óta Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben a gyermekvállalási kedv az Európai Unió országai közül.

Véget kell vetnünk annak az évtizedek óta tartó trendnek, hogy évről évre Magyarország határain belül és az összmagyarság vonatkozásában is többen halnak meg, mint ahányan születnek

– jelentette ki a miniszter.