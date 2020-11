Fontos határidők közelednek az oktatásban

Ideje kiválasztani a megfelelő iskolát: a középiskolába felvételiző diákok mellett az egyetemek keresztféléves képzéseire készülők is most adhatják be a jelentkezésüket – figyelmeztet cikkében a Magyar Nemzet.

A lap az Oktatási Hivatal a 2021/2022-es tanévre felvételt hirdető középiskolák felvételi tájékoztatójára hivatkozva azt írja: a diákoknak egy hónapjuk van, hogy kiválasszák, milyen intézménytípusban szeretnének továbbtanulni,

a központi írásbeli vizsgára december 4-ig kell jelentkezni.

A vizsga januárban lesz, de nem minden iskolába kell felvételizni, sok intézménybe az általános iskolai tanulmányi eredménnyel is be lehet jutni.

Az OH honlapján 1118 iskolát tüntetnek fel, az intézmények együttesen több mint hat és fél ezer tanulmányi területen kínálnak képzést. Csak a fővárosban 255 középiskola várja a diákokat.

Fontos továbbá, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók szükség esetén felmentésüket is kérhetik a központi írásbeli alól, valamint a népszerűbb iskolák szóbelit is előírhatnak, ezek 2021. február 23. és március 12. között lesznek. Fontos időpont közeleg az egyetemre, főiskolára készülő nebulóknak is: a februárban induló keresztféléves felvételire vasárnap éjfélig adhatók be a kérelmek. A jelentkezők legfeljebb hat helyet jelölhetnek meg, ebből hármat díjmentesen, a többi két-kétezer forintba kerül.