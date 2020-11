Legalább két órát kell várniuk az Ukrajnából hazánkba tartó személyautóknak Záhonynál, a határátkelő belépő oldalán, de Beregsuránynál se jobb a helyzet, a határinfó szerint nagy sorok torlódtak fel a szigorú ellenőrzések miatt. A fennakadásokat a kárpátaljai magyar hírportál is jelezte a munkácsi körzeti infóvonalra hivatkozva.



A Magyarországon november 10-én érvénybe lépett kijárási tilalom a határátkelőhelyek forgalmát is érinti. A határinfó szerint például a Beregsurány–Asztély átlépőnél több mint két óra várakozásra kell számítani. Kifelé fél óra alatt át lehet jutni.



A magyar rendőrség folyamatos ellenőrzéseket tart. Nem tagadják meg az országba való belépést 19.45-kor attól az utastól, aki bizonyítani tudja, hogy üzleti céllal van szállásfoglalása, viszont azt garantálnia kell, hogy oda tud érni a szállodába 20:00 óráig. Ellenkező esetben akár 500 ezer forintos bírságra is számíthat.

November 14-től karantén

Ukrajnában az elmúlt 24 óra alatt több mint 12 ezer új fertőzéses esetet regisztráltak, 191 beteg pedig elhunyt, az ukrán miniszteri kabinet döntése értelmében november 14-től hétvégi karantént vezetnek be – jelentette be Denisz Smihal miniszterelnök.

A pandémia megfékezése miatt hétvégente zárva tartanak a szórakozóhelyek, az éttermek, bevásárlóközpontok, kávézók, edzőtermek, és tilosak a kulturális rendezvények. Az Ukrajnába belépőknek, kivéve a 30 kilométeres sávból érkezőket, negatív tesztet kell felmutatni a határátkelésnél.