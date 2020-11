Immáron 12 napja küszködik Majka a koronavírussal. Követtük a történéseket, hiszen Magyarország egyik legismertebb emberéről van szó, és sokan őáltala ismerhetik meg, milyen is ez a betegség. Keddi videójából is kiderül, hogy ádáz harcot vív a fertőzéssel. Kitért az Indexre is:

átmentek ők is ilyen trash bulvárba és ilyen szenzációhajhász f@szok kezdtek ott dolgozni

- üzente Majka, akit az háborított fel, hogy kollégánk olyan címet adott a rapper hétfői beszámolójáról szóló hírnek, amelyből kiderül, nem ott kezelik, ahol a hétköznapi koronavírusos betegeket, hanem privát szobában gyógyul.

Persze fizet a szobáért, és mivel mindennapos szereplése a többi beteget zavarhatja gyógyulásban, ezért is választotta a privát kórtermet. A lényegretőrő címet kollégánk egy Majka által idézett kommentelőtől idézte. Hibázott, tanult belőle, véletlen volt, megbánta. A problémás címben rejlő állítás igaz volt, de Majkánál nagyon kiverte a biztosítékot, hogy nem őt, hanem az általa idézett idézetet idéztük, ami nem az ő idézete volt, hanem csak idézte azt. Igen, el...tuk, nem kicsit, NAGYON.

Bocsánat!

Elnézést kérünk azon olvasóinktól, is akik azon háborodtak föl, hogy szó szerint idéztük Majkát:

és ezért is:

De a lényeg, hogy Majka most jobban van:

Nekem most már másfél napja jók az eredmények, ha ez három napig jó, egy picit azt lehet mondani, hogy ez egy jó jel, de ilyet nem mondok, abszolút. Reménykedem, hogy az elkövetkezendő egy-két napban jók lesznek az eredmények, és akkor elindulunk a gyógyulás útján. Ez a 12. napom a coviddal. Ha orvosilag nézzük a történelmét a betegeknek, akkor itt van az, hogy kezdesz kimenni belőle. Ezek még mindig a kritikus napok. A dokik azt mondják, hogy hiába van az, hogy jól érzed magad, a hetedik nap kritikus pont. Pont, ahogy a kilencedik és a tizenkettedik napon is fordulhat a dolog. De gondolom, ebből kifolyólag mindig fordulhat a dolog.

Majka hozzátette: a maszkra és a fertőtlenítésre mindig odafigyelt. Focizás közben azonban nem tudta elkerülni, hogy érintkezzen másokkal, vélhetően ezt szúrta el.

Majka gyógyulásáról azért szoktunk beszámolni napról napra, mert az ő példáján és hangján keresztül érthetik meg sokan, hogy vírust nem szabad félvállról venni. Mindössze 41 éves, sportol, vitaminokat szed, nem tartozik a veszélyeztettet csoportokba, mégis meggyötörte a vírus. Lényegében ugyanazt üzeni követőinek, mint Müller Cecília, viszont ezt majkás stílusban teszi, amivel a vírusszeptikusokat érzékenyíti. Ez most a valóságshow 2020-ban.