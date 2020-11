Soros György fenyegeti Lengyelországot és Magyarországot – erre utalhatott Orbán Viktor miniszterelnök szerint Angela Merkel, amikor a tegnapi uniós vezetői videokonferencia után arról beszélt, hogy fenyegetés helyett kemény munkára van szükség a költségvetés kapcsán előállt patthelyzet. A kormányfő erről a Kossuth Rádió Jó reggel Magyarország című műsorában, a szokásos péntek reggeli interjújában beszélt. Nem szokatlan jelenség, hogy gátlástalanul lehet Magyarországról bármit terjeszteni, de a kormányfő szerint az már tényleg hihetetlen, amik a Soros György által jegyzett cikkben szerepelt. Az ominózus cikkben szereplő állításokat többször is sérelmezte az interjú során.

Nem példátlan az EU esetében, hogy késhegyig menő viták vannak a költségvetés kapcsán – mondta a kormányfő. Szerinte a megegyezésre többfajta megoldás is lehetséges, politikai akarat kérdése a megállapodás. De a viták rendezésének módja az, hogy leülünk egymással, és a végén meg fogunk egyezni – fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint Soros György pénzeli mindazokat Európa-szerte, akik arról beszélnek, hogy a vétó miatt a déli tagállamok nem jutnak a pénzükhöz.

Az Unióval a jogállamisággal kapcsolatos vitáról úgy tartotta, hogy ez az eszköz lényegében arra szolgál, hogyan lehet Magyarországra kényszeríteni olyan feladatokat, amelyeket nem akar, például akár a határkerítés lebontását, vagy azt, hogy menekülteket költöztessenek ide. Eddig ugyanis nem volt ilyen eszköze az Uniónak, és a mostani vita középpontjában is ez áll szerinte, mivel jelenleg is tud, aki akar, a nemzetközi pénzpiacokról alacsony kamat mellett hitelt felvenni. Márpedig a kormányfő szerint a helyreállítási alap lényegében hitelfelvételt takar. Igaz, a hétéves keretköltségvetés forrásait nem említette. Hangsúlyozta viszont, hogy olyan megoldást tartana Magyarország és Lengyelország is elfogadhatónak, amelynél „a jog útján maradunk, a politikai többség akarata helyett.”

Magyarország stabil ország, minden fejlesztést, amit a következő 10 évre terveztünk, azt meg tudjuk oldani önerőből is

– jelentette ki Orbán Viktor, utalva a múlt heti kötvénykibocsátásra, amely során 2 milliárd euró értékben bocsátott ki többek között 10 és 30 évre szóló államkötvényeket az ÁKK. Hozzátette, nem örül a külföldi hitelfelvételnek, de most olyan stabil lábakon áll az ország, hogy 2008-cal ellentétben van lehetőségünk akár az ázsiai piacokról is jó feltételekkel forrást bevonni.

Ha ez a vita elhúzódna, és nem indulna meg a válságkezelési alapból a támogatás folyósítása, mi tavasszal önerőből akkor is hozzálátunk a terveink megvalósításához

– jelentette ki Orbán Viktor. Egyúttal azt is elismerte azért az interjúban, hogy a múlt heti kötvénykibocsátás célja a lejáró adósságok előfinanszírozása mellett egyfajta tartalékképzés volt, épp a jogállamisággal kapcsolatos vita miatt.

A kormányfő az operatív törzs reggeli üléséről érkezve beszámolt a friss koronavírus adatokról is:

4440 új fertőzést igazoltak a hatóságok, és 96 beteg hunyt el az elmúlt 24 órában.

Szavai szerint 7512 embert ápolnak kórházban, közülük 604-en vannak lélegeztetőgépen. Orbán Viktor utalt arra is, hogy jelenleg rendelkezésre áll még 13594 szabad ágy a kórházi Covid-osztályokon, illetve van 1689 lélegeztetőgéppel ellátott ágy is. Közölte azt is, hogy 440 óvodát és 78 iskolát zártak be, emellett 525 iskolában rendeltek el részleges digitális oktatást.

Az operatív törzs döntött arról is, hogy az önként jelentkező és a tesztelésre kirendelt egyetemisták nemcsak a kórházi, szociális otthonbeli, illetve iskolai tesztelést végzik majd, hanem a többi Covid-gyanús beteg ellenőrzésében is közreműködnek. Orbán Viktor hősöknek nevezte a tesztelésben részt vevő egyetemistákat. Beszélt arról is, hogy munkába állt az az 1150 katona is, akit a kórházi munkák támogatására vezényeltek át, és további 1150 honvéd áll készenlétben.

Az említett intézményekben a tömeges tesztelést azért rendelte el a kormány, mert kérték. Az operatív törzs pedig bevetési egységeket hozott létre a lebonyolításához a kormányfő beszámolója szerint.

Müller Cecília reggel azt mondta nekem, hogy semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy hamarosan enyhülés jön a járvány terjedésében – közölte kérdésre válaszolva a miniszterelnök, aki ismételten felhívta a figyelmet az egyéni védekezés fontossága mellett az idősek és krónikus betegek fokozottabb védelmének szükségességére is.

A vakcina kapcsán elmondta, hogy Magyarország többféle vakcinát is lekötött már az uniós közös beszerzésen keresztül is – összesen 12 millió adagot –, a szakemberek pedig megvizsgálnak mindenféle fejlesztést, és amelyiket engedélyezik, azért felelősséget vállal majd a hatóság is. Úgy fogalmazott, hogy azért rendelünk többfelől, mert az emberek döntik majd el, hogy melyikből kérnek, lesz nyugati, orosz, kínai és izraeli vakcina is. Orbán Viktor szerint még a gyorsan kifejlesztett vakcina mellett is garantálni kell a biztonságot. Készül egy átoltási terv is arra az esetre, amikorra már tömeges mértékben rendelkezésre áll az oltóanyag.