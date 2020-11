Önkénteskedés híján veszélyben az érettségi

Bencsik János független országgyűlési képviselő az érettségi vizsgákhoz szükséges közösségi szolgálat ideiglenes felfüggesztéséről nyújtott be parlamenti határozati javaslatot annak érdekében, hogy egyetlen diáknak se kelljen elhalasztania az érettségijét.

Az 50 órás önkéntes közösségi szolgálat fontos és hasznos előfeltétel az érettségi előtt álló diákok számára. Könnyen belátható ugyanakkor, hogy a koronavírus-járvány második hullámának felfutása következtében folyamatosan csökken azon intézmények száma, ahol mindez sikerrel és mások veszélyeztetése nélkül teljesíthető. Mivel nagyobb mennyiségű oltóanyag leghamarabb jövő tavasszal várható, így az érettségiző diákok többsége legjobb szándéka ellenére sem fogja tudni ezt időben elvégezni

– írja a független országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán.

Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy a lehető legrövidebb időn belül alakítson ki olyan jogi szabályozást, amely biztosítja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény által az érettségi vizsgák megkezdésének feltételeként előírt ötven óra közösségi szolgálat ideiglenesen felfüggesztésre kerüljön, így ennek igazolása nélkül is megkezdhetők legyenek mindenki számára a 2021. május–júniusi érettségi vizsgák

– áll a Bencsik János által benyújtott határozati javaslatban.

Indoklásában a független képviselő azt írta, fontosnak és előremutatónak tartja a közösségi szolgálat előírását a rohanó és egyre anyagiasabbá váló világunkban,

ahol a hagyományos emberi közösségek folyamatosan gyengülnek, az önkéntesség pedig az élet minden területén visszaszorul.

Ugyanakkor Bencsik János szerint az is belátható, hogy a koronavírus-járvány dübörgése következtében egyre szűkül azon intézmények, területek és lehetőségek száma, ahol a közösségi szolgálat sikerrel teljesíthető.

Bár kisebb mennyiségű vakcinával a kormány már idén decemberre számol, nagyobb mennyiségű oltóanyag a várakozások értelmében csupán tavasszal fog érkezni. Így lényegében lehetetlenné válik az érettségiző diákok többsége számára, hogy közösségi szolgálatát teljesítse

– olvasható a javaslatban.

Bencsik János az Indexnek elmondta: több középiskolás korú gyermeket nevelő szülő kereste meg azzal, hogy a vírushelyzet miatt a közösségi szolgálat teljesítése is komoly kihívás elé állítja őket. A képviselő szerint több dologtól is függ, hogy a javaslatát mikor fogja tárgyalni az Országgyűlés.

Első körben az illetékes bizottságnak kell döntenie róla, de független képviselőként már idáig is nehéz eljutni, mivel a veszélyhelyzetre hivatkozva korlátozták a független képviselők indítványozási lehetőségeit.

Bencsik János mindenesetre bízik benne, hogy a közösségi szolgálat kapcsán sikerül felülemelkedni a pártpolitikai megosztottságon.

Egy fontos, de világnézetileg semleges ügyről van szó, amely a döntéshozók középiskolás korú gyermekeit is érinti, így ha másért nem, legalább saját érdekükből kifolyólag a javaslat mellé állhatnának

– fogalmazott Bencsik János az Indexnek.

Az iskoláknak kell igazolniuk a teljesítést

A közoktatási törvény 2011 decemberében módosult, amely szerint előírták, hogy a 4 tanítási év alatt (a 9–11. évfolyamon, az ajánlás szerint három tanévre arányosan elosztva) 50 óra közösségi szolgálatot kell a diákoknak teljesíteniük, mielőtt kézbe vehetnék az érettségijüket. A módosítás 2012 januárjában lépett éltbe, először pedig a 2016-ban érettségizőkre vonatkozott.

A törvény meghatározása szerint a közösségi szolgálat:

szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

Vagyis a következő tevékenységek közül választhatnak a diákok: egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelmi, polgári- és katasztrófavédelmi, közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

A közösségi szolgálat megadott keretei közé tartozik, hogy a tevékenység a diák lakókörnyezetében, vagy az iskola székhelyén, feladatellátási helyén, de legfeljebb 30 kilométeres körzeten belül szervezhető meg. A közösségi szolgálatról a diáknak naplót kell vezetnie, hogy mikor, hol és milyen időkeretben végezte a választott tevékenységet. A teljesítésről szóló igazolást az iskola állítja ki.

Márciusban nem javasolták a csoportos tevékenységet

Az eduline.hu cikke márciusban – még a járvány első hullámának idején – idézte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) válaszát a közösségi szolgálattal kapcsolatban.

A közösségi szolgálat teljesítését a tanulók jellemzően nem közvetlenül az érettségi vizsga előtt teljesítik, hanem a 9–11. évfolyamok alatt, tehát még van rá idő

– hívta fel a figyelmet az Emmi. Akkor azt közölték, hogy azok, akik a 2019/2020-as tanév végén érettségizők közül az év hátralévő időszakában szeretnék teljesíteni a közösségi szolgálatot, csakis olyan jellegű tevékenységet válasszanak, amelyek nem csoportosak.

A jelenleg fennálló különleges helyzetben az iskolák esetleg a fennmaradt közösségi szolgálatos órák erejéig a tanulókat a tantermen kívüli, digitális oktatás iskolai folyamatába vonhatják be online módon, segíthetik, mentorálhatják diáktársaikat

– tanácsolta a minisztérium.

A PDSZ alelnöke felfüggesztést javasol

A Noé Állatotthon Alapítványnak több mint 80 oktatási intézménnyel van megállapodása közösségi szolgálatra, de még szeptember elején közölték, hogy a vírushelyzetre tekintettel átmenetileg nem fogadnak diákokat.

A Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendjében szintén jelezte, hogy a közösségi szolgálatot teljesítő gimnazistákat a 2020/2021-as tanévben nem fogadják.

Berczelédi Zsolt, a budapesti Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium igazgatója az Index megkeresésére arról tájékoztatott, hogy egyelőre friss minisztériumi állásfoglalást nem kaptak a közösségi szolgálattal kapcsolatban. Azt azonban hozzátette: az eredeti javaslat szerint is a diákoknak a 9–11. évfolyamon, tehát a negyedik év előtt lenne érdemes a választott 50 órás tevékenységüket teljesíteni, persze mindig vannak, akik átcsúsznak az utolsó évre. Azt is megerősítette, hogy a gimnáziumuknak is van megállapodása olyan intézménnyel, amely most a járványhelyzet miatt nem fogad diákot közösségi szolgálatra.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) egyelőre nincs hivatalos álláspontja arról, hogyan teljesíthető a közösségi szolgálat a járványidőszakban, de a szervezet alelnöke, Komjáthy Anna az Indexnek elmondta,

jelen helyzetben a felfüggesztést tartaná szükségesnek.

Válaszolt a minisztérium

Az Index megkeresésére válaszul az Emberi Erőforrások Minisztériuma közölte: a közösségi szolgálat ideiglenes felfüggesztése nincs napirenden.

A közösségi szolgálatot jellemzően nem 12. évfolyamon, hanem már korábban teljesítik a tanulók. Azok a végzős tanulók, akik még nem teljesítették közösségi szolgálatukat, 2021 tavaszáig pótolhatják ezt. Emellett a járvány első hullámához hasonlóan lehetőség van pl. a digitális munkarenddel kapcsolatos segítő tevékenységekre is a saját intézményükben, amelyet az intézményvezető igazolhat

– írta levelében a minisztérium.

Azt is hozzátették, természetesen most semmi olyan közösségi szolgálatra nem kerülhet sor, amely a védelmi intézkedéseknek ellent mondana vagy mások egészségét veszélyeztetné.