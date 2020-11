Eldördültek a hóágyuk Eplényben

A koronavírus-járvány átír mindent, aminek egyik legnagyobb elszenvedője a turizmus, vendéglátás, ideértve a síturizmust is. egyik rendelet a másikat követi, és a bizonytalanságban a hazai síelők nem tervezhetnek külföldi csúszkálásokat, bár az ausztriai síparadicsomok már októberben jelezték, hogy a pályák jelentős része hóbiztos.

A veszprémi Síaréna közösségi oldalán is jelezte, hogy felkészült a belföldi turizmusra, és pár napig tesztelik a rendszert. Arra kérik a sízni vágyókat, hogy pár napig még ne menjenek a terepre, mert balesetveszélyes lehet.

Már szombaton este jelezték: Lövöldözünk:

Tehát síelni most is lehet, a szabály itthon nem tiltja, ami érthető is, elvégre jóval kevesebben csúsznak a magyar pályákon, mint Ausztriában – tulajdonképpen összehasonlíthatatlan egymással a kettő - írta pár napja az Index.





Az eplényiek nem bízták a véletlenre, komoly marketing fogással csalogatják oda a kisiskolásokat is. Január elejétől több turnusban napi 500 diákot fogadnak.