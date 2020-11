A külföldön dolgozó magyaroknak is jár az otthonfelújítási támogatás

Legalább egy gyermek, illetve mimumum egyéves, folyamatos társadalombiztosítási jogviszony és köztartozás-mentesség is kell a jogosultsághoz.

Élénkülhet a kereslet a felújítandó lakások iránt, nem mellesleg a gazdaság is tovább fehéredik.

A Novák Katalin által október közepén bejelentett legújabb állami családtámogatást alapvetően továbbra is azok igényelhetik, akik legalább egy gyermeket nevelnek, és a saját otthonukat szeretnék felújítani, korszerűsíteni, szépíteni. A támogatás a felújítási költségek felét, maximum 3 millió forintig téríti vissza utólagosan.

Ahogy a Magyar Közlönyben frissen megjelent rendelet fogalmaz, az otthonfelújítási támogatás célja egyfelől a gyermeket nevelő magyar családok lakhatási körülményeinek javítása, akárcsak a hazai lakásállomány megújítása, valamint a hazai építőipari ágazat kifehérítése.

Az Index a bejelentés óta több cikkben foglalkozott az otthonfelújítási támogatással, az állami programról szóló kínzó kérdések sorozat első része arról szólt, hogy pontosan mely gyermeket nevelő családok, milyen feltételekkel vehetik igénybe a támogatást, illetve hogyan történik maga az igénylés folyamata a munkadíjat és anyagköltséget fele-fele arányban fedező állami támogatás esetén.

1. Az otthonfelújítási támogatást pontosan mettől meddig lehet igényelni?

Maga a program a jövő év legelején kezdődik, a támogatás pedig legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

2. A támogatás maximális összege összesen 3 millió forint lehet. Az anyagköltség és a munkadíj fele-fele arányban igényelhető. Ám akkor is jogosult lehetek a támogatásra, ha ennél alacsonyabb összegért újítok föl?

Igen. Ha például összesen egymillió forintba kerül a családnak a felújítás, akkor az állam 500 ezer forintot tud visszafizetni. 2 millió forintnál egymillió forintot, értelemszerűen mindenhol a felújítás összegének 50 százalékát.

A családok akkor járnak a legjobban, ha 6 millió forintért újítanak fel, de ennél kisebb összegért is lehet. A lényeg, hogy családonként mindössze egyszer támogatja az állam az otthonfelújítást – értelmezte legutóbbi Facebook-videójában Novák Katalin a rendeletet.

3. Az elvált szülők is igénybe vehetik, és ha igen, hogyan élhetnek az otthonfelújítási támogatással?

Amennyiben az egyik szülő egyedül neveli az összes gyermeket, akkor pusztán ő jogosult az otthonfelújítási támogatásra. Azonban ha a szülők megosztva nevelik a gyermekeket, fele-fele részben vehetik igénybe az állami segítséget, és akár le is mondhatnak egymás javára a nekik járó összegről.

Például ha egy elvált szülőpárnak van két gyermeke, akiket közösen nevelnek, akkor háztartásonként a három-három millió forintos támogatás helyett másfél-másfél millió forintos támogatást vehetnek igénybe.

Ugyanakkor például az apa dönthet úgy, hogy lemond volt felesége, élettársa javára a neki járó összegről. Ilyenkor a gyermekek anyja igényelheti a teljes 3 millió forintos állami támogatást.

4. Milyen jogviszony, illetve munkaviszony szükséges ahhoz, hogy valaki igénybe vehesse a támogatást?

Legalább egyéves, folyamatos társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkezni az igényléshez, amely a vállalkozókra is vonatkozik. Ennek a társadalombiztosítási jogviszonynak a főbb esetei:

minden típusú munkavégzésre és foglalkoztatásra irányuló, magán- és állami alkalmazotti szolgálati és egyéb jogviszony

szövetkezeti munkavégzés

az álláskeresési támogatások időszaka

egyéni vállalkozás

társas vállalkozás

egyházi szolgálati jogviszony

mezőgazdasági őstermelő

főállású kisadózó

állami projektértékelő

köz- vagy felsőoktatási jogviszony.

Ezek mind feljogosítanak a támogatásra, továbbá minden belföldi vagy külföldi munkaviszony, amelyet maximum 30 napra szakítottak meg az elmúlt egy évben.

Akik elveszítették a munkájukat, azoknál az álláskeresési járadékot is figyelembe veszik. Beszámít a nyugdíj mellett végzett munka is, ahogy a hallgatói és a diplomás gyed időszaka is. Feltétel továbbá, hogy köztartozásmentes legyen az igénylő.

5. Amennyiben az egyik szülő külföldön él, külföldön dolgozik, abban az esetben is kérhető az otthonfelújítási támogatás?

Igen. A külföldi társadalombiztosítási (tb)-jogviszonyt is elfogadják a januárban induló otthonfelújítási támogatás igénylésénél. A családok abban az esetben is igénybe vehetik az otthonfelújítási támogatást, hogyha a szülők közül az egyikük külföldön él és dolgozik, a másikuknak viszont megvan a társadalombiztosítási jogviszonya Magyarországon.

Ez az egyszülős családok esetében is igaz. Ők akkor igényelhetik a támogatást, hogyha a szülő külföldön dolgozott, de az igénylés napján már hazai társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezik.

6. Kell-e, hogy a család állandó lakcíme a felújítandó ingatlanban legyen, ha szeretnének élni a támogatás lehetőségével?

A visszaélések elkerülése végett, hogyha régóta a család tulajdonában van a lakás, akkor az otthonfelújítási támogatás benyújtásakor legalább egy éve bejelentett lakóhelyként a felújítandó lakásban kell élnie a szülőnek és a gyermeknek, a gyermekeknek

– hangsúlyozta ki Novák Katalin.

Hogyha új lakásba, új házba költöznek vagy építkeznek, akkor ez a szabály nem érvényes, akkor nem kell igazolni az egyéves bentlakási jogviszonyt. Abban az esetben, ha ingázik a támogatást igénybe vevő, akkor a magyarországi, felújításban érintett lakásában a bejelentett lakóhelye fennmarad, így a támogatás az egyéb feltételek fennállása esetén igényelhető.

A kormányrendelet szó szerint azt mondja:

a támogatás abban az esetben igényelhető, ha az igénylő – együttes igénylés esetén mindkét fél –, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik.

7. Milyen számlákat lehet benyújtani a MÁK-hoz? Milyen típusú munkálatokat lehet elszámolni?

Szinte minden otthonfelújítással kapcsolatos munkavégzést el lehet számolni. Ide tartoznak a villanyszerelési és a kőművesmunkák is, akárcsak a vízvezeték-szerelés és a tetőcsere.

Nem csupán a beépített konyhabútor, hanem a beépített nagy háztartási gépek is elszámolhatók az otthonfelújítási támogatás igénybevétele során. Ilyenek például a beépített főzőlap és a beépített mikrohullámú sütő, a mosogatógép, a páraelszívó, a sütő, stb.

8. Amennyiben a gyermeket nevelő házastársak közül csak az egyiküknek van folyamatos munkaviszonya, illetve folyamatos társadalombiztosítási jogviszonya, abban az esetben is igényelhető a támogatás?

A kormányrendelet ezzel kapcsolatban úgy fogalmaz, ha az azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak együttesen igénylik, akkor legalább az egyik igénylőnek kell nyilatkoznia a támogatáshoz szükséges társadalombiztosítotti jogviszonyról.

9. Csak a saját tulajdonú lakásra lehet igénybe venni a támogatást? Mi a helyzet például, ha csak az egyikünk nevén van a lakás, vagy a szüleimén?

A támogatás akkor abban igényelhető, ha az igénylő vagy kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a lakásban együttesen legalább 50 százalékos, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek.

10. Lehet-e az állami otthonfelújítási támogatásból kerítést felújítani, télikertet építeni és tetőt szigetelni?

A támogatás egész pontosan a következő építési tevékenységekhez igényelhető:

víz-, csatorna-, elektromos, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,

fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, köztük megújulú energiaforrásokkal,

az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje,

párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,

tető cseréje, felújítása, szigetelése,

égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,

klímaberendezés beépítése, cseréje,

napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,

a lakás belső helyiségeinek fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolatának cseréje, felújítása,

belső festés és tapétázás,

galériaépítés,

belső lépcső kialakítása és cseréje,

szaniterbeépítés és -csere,

villanykapcsolók és dugaljak kialakítása, illetve cseréje,

belső nyílászárók, párkányok, küszöbök beépítése, cseréje, felújítása,

a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség, vagyis a nyári konyha, a mosókonyha, a tároló felújítása,

kerítés építése,

gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,

terasz, lodzsa, erkély, előtető építése,

térburkolat készítése, cseréje,

télikert kialakítása,

akadálymentesítési munkák, amennyiben a gyermek mozgáskorlátozottnak minősül,

alapozási szerkezet megerősítése.

