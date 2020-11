Müller Cecília: Veszélyben a dohányosok, minél többet szellőztessünk!

Csütörtökre 6360 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést (Covid–19), ezzel 192 047 főre nőtt Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma – mondta az országos tisztifőorvos, Müller Cecília az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján. Elhunyt 115 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 4229 főre emelkedett. A gyógyultak száma 49 616 főre emelkedett, az aktív fertőzöttek száma 138 202 fő. Az aktív fertőzöttek 21 százaléka, az elhunytak 24 százaléka, a gyógyultak 26 százaléka budapesti. Kórházban 7537 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 640-en vannak lélegeztetőgépen.

Müller Cecília megítélése szerint kiválóan működnek az antigén tesztek. Beszámolt róla, hogy van egy kiugrás a mai adatokban, de a közeljövőben is lehetnek hasonló napok, hiszen folyamatos adatszolgáltatást kérnek, és az adatok már nagyon sok forrásból érkeznek az adatkezelő központba. A tisztifőorvos az antigén tesztektől elmondta, hogy tegnap 13 578 ilyen gyors szűrést végeztek el, amelyek a gyanús esetek diagnosztikája céljából történtek, nagyrészt háziorvosi kérésre.

Arról is szót ejtett, hogy a dohányosok körében nagyobb a szövődmény kialakulásának a lehetősége, illetve beszélt arról is, hogy zárt helyeken minél többet szellőztessünk. Müller Cecília felhívta a figyelmet:

A dohányzás és az e-cigaretta is fogékonyabbá teszi az embereket arra, hogy elkapják a koronavírust, és a betegség lefolyása is súlyosabb szövődmények alakulhatnak ki náluk. Az aeroszol cseppekben utazhat is a vírus, így azok is veszélyeztetettebbek, akik egy fertőzött dohányzó közelében vannak. Az elhízás, a magas vérnyomás és a cukorbetegség is ugyanúgy szövődményeket okozhat. Fontos a beltéri levegő minőségére is figyelni, minél gyakrabban cserélni kell, a szellőztetés ugyanis csökkenti a fertőzés kockázatát.