Kálló Gergely jobbikos képviselő is elkapta a koronavírust

Kálló Gergely, a Jobbik országgyűlési képviselője a Facebook-oldalán jelentette be, hogy elkapta a koronavírust, és tünetek is jelentkeztek nála, az előírt óvintézkedéseket megtette. Hozzátette: az élet nem áll le, otthonról folytatja a munkát.

A vírus senkit nem kímél. Legyen szó polgármesterről, kétkezi melósról, tanárról, nyugdíjasról vagy képviselőről. Sajnos én is elkaptam a koronavírust, és a tünetek is jelentkeztek. Az előírt óvintézkedéseket megtettem, és néhány dolognak örülni is tudok. Örülök, hogy nem találkoztam idősebb családtagjaimmal a napokban, mert ez igenis sokat számít. Vigyázzunk egymásra, mert egy dolog az, hogy el kell viselni a kórt, de azt még nehezebben emésztené meg az ember, ha ő adja tovább veszélyeztetetteknek. A feleségem is egészséges, ami miatt nem lehetek elég hálás