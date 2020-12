Gyerekcipőben a privát shopping

Magyarországon nem bejáratott fogalom a privát shopping, ami, jól hangzik, de angolul és magyarul is helytelen kifejezés, helyesen private shopping lenne, de marketing szakemberek szerint nem biztos, hogy ezt itthon értenék.

Sztároknak járó csillogás

A privát vásárlás korábban is létezett Magyarországon, de mégis inkább Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban bevett szokás. Főleg ruházati boltok biztosítanak exkluzív vásárlási lehetőséget celebeknek, akik nem szeretnek sorban állni és tülekedni más vásárlókkal, inkább elvárják, hogy a teljes személyzet rájuk figyeljen. Persze a drágább üzletekbe hétköznapi emberek is kérhetnek időpontot, hogy zavaró körülmények nélkül találhassák meg a saját stílusukat.

Tömeggyártott privát luxus

Egy Magyarországon bolthálózatot működtető dán design shop dobta be itthon a privát shopping fogalmát. Az üzletlánc COVID-biztos, hovatovább minőségi vásárlóidőt ígér az érdeklődőknek. Egy előzetes regisztráció után, a hivatalos nyitás előtt lehet vásárolni a Flying Tigerben. Igaz maximum negyedórát lehet tölteni az üzletben nyitás előtt, vagy után, és a dán cég a privát szónak is új fejezetet nyit az értelmező kéziszótárban, jelesül 19 másik emberrel muszáj osztozni a privát kényelemben, ami lássuk be, nem annyira VIP.

Valódi privát kényelem

Szerényebb kivitelezésben egy kisebb butik, a Home of Beuty is próbálkozott a járvány első hulláma idején, a privát shopping bevezetésével. A közösségi médiában megjelent reklám szövegéből kiderül, hogy vásárlástól függetlenül alap esetben fizetős a szolgáltatás, és a vásárlón kívül, maximum egy kísérő léphet az üzletbe. Ez már valahogy személyközpontúbb hozzáállás, de nem kell ehhez Covid sem. Személyes ruhadarabokat készítő női és férfi szabóknál, vagy divattervezőknél nem kell külön hirdetni a privát vásárlást, mert alap, hogy időpontra várják a vendégeket, igaz többet is kérnek el egy-egy finom holmiért.

Az is igaz, hogy a művészeti galériáknál bevett fogalom a privát vásárlás, ahol az érdeklődő teljes diszkrécióban, szakértők segítségével kereshet fel ritka darabokat. A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy van olyan magánlabor, amely privát koronavírus vizsgálattal reklámozza magát. Egy szó, mint száz, törekvések mutatkoznak a privát shoppingra, de itthon ez még nagyon gyerekcipőben jár, így sokaknak marad a személyes jelenlét mindenki mással együtt az üzletekben. Ez sem veszélytelen vállalkozás. Ahogy korábban arról egy infektológus beszámolt az Indexnek, hiába hordanak a vásárlók maszkot, ha egy zárt tér zsúfolásig telik meg emberekkel, úgy egyetlen vírus hordozó is elég a tömeges fertőzéshez.