Csúcsradarokkal korszerűsít a honvédség

Korszerű, ELM–2084 típusú radarokat vásárol a Rheinmetall Canada vállalattól a Magyar Honvédség – írja az MTI Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos közlésére hivatkozva.

A légtérellenőrző, légvédelmi és tüzérségi felderítő feladatokat ellátó radarok beszerzéséről ma írt alá szerződést Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka és Stéphane Oehrli, a Rheinmetall Canada Inc. elnök-vezérigazgatója.

Az izraeli IAI ELTA cég aktív fázisvezérelt (AESA) radartechnológiáját tartalmazó berendezésekkel a honvédség régi, szovjet gyártmányú P–37, PRV–17 és SZT–68U típusú rádiólokátorait váltják le.

A hazai légtérellenőrzésben három évtizede ez az első nemzeti keretben megvalósuló radarbeszerzés, melynek eredményeként a magyar haderő 2022-től kezdve élenjáró és harcban is kipróbált technikát használhat majd.

A gyorsan áttelepíthető ELM–2084-esek réskitöltő, illetve mobil radarként szolgálnak, valamint a légvédelmi-rakéta csoportosításokat is ellátják információval. Korszerű kialakításuk révén tüzérségi felderítő lokátorként is működhetnek, beszerzésük a szárazföldi erők tüzérképességének fejlesztését is szolgálja.

A hadeszközök beszerzése mellett ipari együttműködés is megvalósul majd a felek között, erről Maróth Gáspár és Stéphane Oehrli írt alá egy külön szerződést.

Ennek értelmében a haditechnikai eszközök legyártása is részben Magyarországon zajlik majd, az összeszerelésük pedig ugyancsak idehaza történik.

Továbbá a szerződés értelmében a felek között kutatási-fejlesztési együttműködés is lesz, amelynek eredményeként újabb közös fejlesztésű eszközök kerülhetnek majd a világpiacra.