Lecsaptak a hatóságok a vírustagadókra

A Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának nyomozói ütöttek rajta Gődény György lakása mellett további három egyéb helyszínen, ahol lefoglaltak olyan műszaki eszközöket, adathordozókat, amelyek vizsgálata alapján eldőlhet, történt-e bűncselekmény.

Erről az operatív törzs sajtótájékoztatóján beszélt az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. Gál Kristóf ugyan nem említette az előállított gyógyszerészt név szerint, de erről Gődény feleségétől már értesült a média. Az alezredes csak annyit mondott, hogy a vírustagadók ellen

rémhírterjesztés és

hatósági rendelkezés elleni uszítás

bűntette miatt indulhat eljárás. A főtiszt hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az internetes felületekre felkerülő vélemények esetében nem minden ilyen tartalom tartozik büntetőjogi kategóriába. A rendőrség mindenesetre figyelemmel kíséri ezeket a megnyilvánulásokat, és ha arra indokot lát, saját hatáskörben fellép. Vagyis nem várják meg ezzel a feljelentéseket.

Az operatív törzs arról is beszámolt, hogy a járvány terjedése ellen hozott védelmi intézkedések be nem tartása miatt az utóbbi 24 órában az eddiginél kevesebb rendőri intézkedésre volt szükség:

187 ember indult eljárás a maszkviselési előírások,

287 ember ellen a kijárási tilalom,

72 esetben pedig a tranzitálási szabályok

megszegése miatt.

6681 új házi karantént rendeltek el, és 16 818 helyen ellenőrizték annak betartását. Most jutottunk el oda, hogy immár

egy híján 4000-en használják az online ellenőrzésre fejlesztett mobilapplikációt.

Pénteken megugró fertőzésszámról és az előző napival megegyezően ismét 171 elhunytról adott számot a hivatalos koronavírus tájékoztatási oldal. A reggel már az Index által ismertetett adatok megismétlése után Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője az operatív törzs tájékoztatóján elmondta:

A MAI NAPON MEGKEZDTE A MAGYAR POSTA A VAKCINA IGÉNYLÉSÉVEL KAPCSOLATOS NYOMTATOTT IGÉNYFELMÉRÉSEK KÉZBESÍTÉSÉT.

Ebben az idősek jelezhetik az adataik megadásával, ha szeretnék majd beadatni maguknak az oltóanyagot. Ezt egyébként bárki megteheti a vakcinainfo.gov.hu oldalon is.

Megemlítette azt is, hogy amint a vakcina rendelkezésre áll, egy speciális oltási terv mentén kezdik majd meg az oltások beadását. Szavai szerint a védőoltás specifikus módja a védekezésnek, de amellett az általános egészségi állapot és a helyes táplálkozás mellett a rendszeres mozgás is fontos. Ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy az egyéni szabadtéri sportolási lehetőségek adottak, a séta, a futás, a biciklizés még ajánlott is. Csapatsportokat azonban tilos űzni.

(Borítókép: Galgóczi Ágnes és Gál Kristóf 2020. december 11-én. Fotó: M1 / Képernyőmentés)