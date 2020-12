Megújult a MÁV jegyértékesítési rendszere

Az új Elvira a MÁV egységes jegyértékesítési rendszerében működik, összekötve a mobilalkalmazással, így akár egy regisztrációval, de önállóan is használhatják az utazók mindkettőt – írja az MTI.

A MÁV-START közleménye szerint a másfél hetes, korlátozott felhasználói számú próbaüzemet követően vasárnaptól már mindenki regisztrálhat, a régi jegyértékesítési rendszerben található adatok kezelése, az új felület élesítése is megtörtént. Az új rendszernek modern, letisztult kezelőfelülete van. A felhasználók a MÁV-applikációval közös felhasználói fiókot használhatnak, így az Elvirán megvett jegy az applikációban is megjelenik, és a felhasználó e-mailben is megkapja azt. Továbbá bármelyik felületen kezdeményezhető jegyvisszatérítés az online vásárolt jegyekre, ha a vásárlási feltételeknél ez a lehetőség nem volt kizárva.

A vásárláshoz és az utazáshoz szükséges adatok egyetlen felületen kezelhetők, szükség esetén módosíthatók. A felhasználók az elmentett számlázási és bankkártyaadataikat is használhatják a webes és az applikációs felület esetében is.