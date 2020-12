Orbán Viktor: Soros György megszólalt, a gazdi elégedetlen

Az Európai Tanács múlt heti ülésén győzött a józan ész: "megvédtük Magyarország szuverenitását, és megvédtük a magyarok pénzét

- mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn, napirend előtt az Országgyűlésben, ahol köszönetet mondott Lengyelországnak a barátságért és a kitartásért.

Győztünk, mert keresztülvittük, hogy olyan nehéz időkben, mint a mostani járvány, nem szabad a gazdasági támogatásokat politikai feltételekhez kötni, egyszerűen azért, mert ezek hátráltatnak bennünket a gyors cselekvésben

- mondta a kormányfő.

Hangsúlyozta: győzött a józan ész azért is, mert ezzel a döntéssel sikerült megőrizni Európa egységét, megvédték az európai alkotmányt, elhárították azt a veszélyt, hogy költségvetési eszközökkel ráerőltessék a magyarokra a bevándorlókat. Megakadályozták, hogy azt az országot, amely nem fogad be bevándorlókat, pénzügyileg meg lehessen büntetni - közölte a miniszterelnök. Megvédték a magyarok pénzét is, így ami Magyarországnak jár, azt meg is fogja kapni - tette hozzá.

Orbán Viktor úgy értékelt: nyilvánvaló vált, hogy az unió csak nemzetek közösségeként tud sikeresen működni.

Megállítottuk a Soros hálózatot. Ők akartak egy fegyvert maguknak, amit más országok ellen bármikor fel lehet használni.

A kormányfő kitért arra is, hogy a Bizottság épp napokban hozott nyilvánosságra egy migrációs tervet, amely 34 millió migránsnak adna segélyt, lakást és szavazati jogot.

Gender akcióterv helyett a hagyományos családmodellt kell támogatni

– mondta Orbán Viktor napirend előtti felszólalásában.

A kormányfő utalt arra is, hogy az

első adag vakcina december végén érkezik Magyarországra, és amelyet először az egészségügyben dolgozók, az idősek és krónikus betegek kaphatnak meg.

A járvány elleni védekezés nem politikai kérdés. A vakcinával kapcsolatban minden komolyan vehető céggel leszerződött a kormány – erősítette meg Orbán Viktor, aki ezután ismételten a járvány védelmi szabályok betartására figyelmeztettet.

Tóth Bertalan: Szégyenkeznünk kell...

mert Deutsch Tamás gestapózott, Demeter Szilárd gázkamrázott, és Szájer József pedig ereszcsatornázott - mondta az MSZP frakcióvezetője.

Tóth Bertalan a magyar kormány vétója miatt is szégyenkezett , mert ezzel gyakorlatilag zsarolták az Európai Uniót és a déli tagállamokat.

Eddig hétezer ember halt meg a koronavírusban, sokan elvesztették munkájukat. Ne Brüsszel ellen harcoljon a kormány, hanem adják meg a 100 százalékos táppénzt az embereknek

– figyelmeztette a miniszterelnököt az MSZP frakcióvezetője.

Szabó Tímea: A jogállamisági mechanizmus egy szemernyit sem változott

A koronavírus kapcsán a Párbeszéd frakcióvezetője azt mondta, hogy százezer lakosra vetítve Magyarország áll a legrosszabbul a unióban. Szerinte a kormányfőnek fontosabb volt, hogy 20 ezer nézővel tartson focimeccseket, mint az emberek élete.

Szabó Tímea szerint jelenleg 400 ezer ember vallja magát munkanélkülinek, miközben Semjén Zsolt vadászati kiállítására szórnak ki milliárdokat.

Keresztes László Lóránt: Sokkal egyszerűbb Sorossal harcolni, mint valódi problémákkal szembenézni

A vétó lehet egy legitim eszköz, ha a magyar munkavállalók érdekeit kell megvédeni. De most ön a jogállamisági feltételek miatt élt a vétóval, azért hogy tovább lehessen hizlalni az oligarchákat

- reagált az LMP frakcióvezetője Orbán Viktor napirend előtti felszólalására.

Ezért tették kockára a magyarok pénzét. Keresztes László Lóránt szerint

Sokkal egyszerűbb Soros Györggyel hadakozni, mint szembeszállni a német vállalatok profit éhségével

Gyurcsány Ferenc: A kormányfő vagy nem érti, hogy mi történik körülötte

vagy nem akarja, hogy a választói megértsék mi is történik körülötte

- reagált a Demokratikus Koalíció elnöke a múlt heti megállapodásra. Szerinte a miniszterelnöknek engednie kellett.

A vitánk a kormányfővel Európa jövőjéről szól - tette hozzá Gyurcsány Ferenc. Akarunk-e egy erős, föderatív Európát, illetve hogyan maradhat a nemzetek Európája egyben föderatív Európa is.

A volt miniszterelnök szerint a megállapodással és a közös hitel felvételével az unió az egység irányába indult el.

Azok győztek Európában, akik azt mondják, ebből egy jobb, közös világ lesz

- mondta a parlamentben Gyurcsány Ferenc.

Jakab Péter: Ön úgy hadakozik az unió ellen, mint itthon a koronavírus ellen

A vétóval ön megpróbált a végletekig elmenni, aztán jött a Szájer botrány. Ön úgy hadakozik az Európai Unió ellen, mint itthon a koronavírus ellen

- mondta a Jobbik frakcióvezetője.

Százezrek veszítik el a megélhetésüket és az országban nem a bérek emelkednek, hanem az árak- tette hozzá Jakab Péter, aki szerint miközben a kormány a siker kommunikációjával van elfoglalva, az ország a 21. század legnagyobb válságával néz szembe.

Kocsis Máté: Minket nem pénzelnek külföldről

Rátámadnak a saját országukra. Még szégyenkezni is külföldre járnak, pedig itthon is megtehetnék. Elfelejtettek szégyenkezni Kórozs Lajos kamu videója és Bangóné patkányozása miatt. Ha mi megbuktunk múlt héten, akkor miért idegesek? A magyar érdekek képviseletében nem lehet önökre számítani. Mi vagyunk az egyetlen politikai közösség Magyarországon, akiket nem pénzelnek külföldről

- mondta felszólalásában a Fidesz frakcióvezetője.

Orbán Viktor: Soros György megszólalt, a gazdi elégedetlen

A kormányfő viszontválaszában elmondta: létező veszély, hogy a jövőben egy Európai Egyesült Államok létrehozása az ezeréves Magyarország feladását jelentheti. Az ellenzék fel akarja adni az ezeréves magyar államot, miközben olyan irányt akar követni, amelynek középpontjában nem a magyar nemzeti függetlenség megőrzése áll - tette hozzá.

Annak felvetése, hogy a járvány következtében mennyien halnak meg nemcsak a jó ízlés határait sérti, hanem semmibe veszi az orvosok és a ápolók munkáját. Értsék meg a vírus nem én vagyok. Önöknek abban kellene inkább segíteniük és azért szurkolniuk, hogy minél több ember életét lehessen megmenteni

- mondta Orbán Viktor.

Járványügyi védekezésre Magyarország eddig 1014 milliárd forintot költött . A munkahelyek védelmére pedig 2900 milliárd forintot fordított a kormány idén. Az egy évvel korábbi adatokhoz képest 64 ezer ember vesztette el a munkáját a miniszterelnök szerint. Hozzátette: míg az átlagbér 2010-ben 200 ezer forint volt, addig most ez 390 ezer forint körül van és nem a KSH, hanem az európai statisztikai központ, az Eurostat adatai szerint.

