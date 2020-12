Operatív Törzs: hamarosan bővül az oltópontok száma

Az Operatív Törzs karácsonyi hétvégét követő első tájékoztatója a december 23. és 27. közötti rendőri intézkedéseinek ismeretetésével kezdődött. Galgóczi Ágnes a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője tisztifőorvos a lassan csillapodó második járványhullám friss hétfő reggeli adatainak ismertetése mellett – amelyekről itt írtunk bővebben – arról beszélt, hogy

a hétvégégén megérkezett Pfizer-BioNTech vakcinával eddig 1094 egészségügyi dolgozót oltottak be.

Jelenleg öt oltóponton zajlik a védőoltások beadása, de a következő hetekben érkező újabb szállítmányokkal 20 fölé bővül majd az oltópontok száma is. Eddig különösebb mellékhatásokat az oltás beadása után nem tapasztaltak a szakemberek.

Arra bíztatjuk az egészségügyi dolgozókat, hogy éljenek a védőoltás nyújtotta védelem lehetőségével – hangsúlyozta Galgóczi.

Közölte azt is, hogy 2021. első felében várhatóan több gyártó vakcinája is megkaphatja az ideigelenes forgalomba hozatali engedélyt az Európai Gyógyszerügynökségtől, így hamarosan a magyarok immunizálása is többféle oltóanyaggal gyorsulhat fel.

Emlékezetett arra, hogy 17,5 millió oltóanyagot kötött le több gyártónál – a Moderna mellett az AstraZeneca, a Novavax, a Janssen készülő vakcinájából is – a magyar kormány, de vizsgálják az orosz és a kínai oltóanyag hatásosságát is.

Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy az is regisztráljon a védőoltásra, aki már átesett a fertőzésen. A vakcina beadása előtt az adott orvos dönt a védőoltás beadhatóságáról, ám azt nem befolyásolja, ha valaki evett vagy ivott előtte. A nyájimmunitás eléréséhez 60 százalékos átoltottsági szintet kell elérni.

(Borítókép: képernyőkép / M1)