Nem közvetítette Áder János újévi köszöntőjét az RTL Klub

Szilveszteréjjel az RTL Klub nézői nem Áder János köztársasági elnök, hanem Fischer Iván Kossuth-díjas karmester, Budapest díszpolgárának beszédét láthatták. A 2021. január 1-jén, az újév első perceiben sugárzott, különös köszöntőbeszédről a Media1 adott hírt.

Arról is írnak, hogy a Budapesti Fesztiválzenekar különleges formában adta elő a Himnuszt Fischer vezényletével, ugyanis a produkcióban a profi énekesek mellett a kórusban helyet kaptak fogyatékkal élők és idősek is, de volt rendőr, óvónő, roma kislány és Krisna-tudatú hívő is.

Fischer Iván beszédében arra kérte az embereket, hogy 2021 elején segítsék egymást azzal, hogy betartják a koronavírus terjedése ellen hozott szabályokat, és oltassák be magunkat, így néhány hónap múlva felszabadulhat az ország a vírus okozta nyomás alól. Továbbá jókedvet és közösséget kívánt Magyarországnak 2021-re.

Nem egyedi dolog, hogy az RTL Klub nem Áder Jánossal indítja az újévet, tavaly például Kulka János mondott beszédet a csatornán éjfél után. A köztársasági elnök beszédéről a Híradóban egyébként be szoktak számolni.