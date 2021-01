Szlávik: Ha törzskönyveznek egy oltást Magyarországon, abban meg lehet bízni

A Pfizer vakcinája nagyon hatékony és biztonságos, és bár az oxfordi, az orosz és a kínai vakcina kifejlesztésében más-más technológiát használtak, mind megbízható és hatásos – erről beszélt a Hír TV-nek a Dél-pesti Centrumkórház osztályvezető főorvosa.

Úgy gondolom, ha törzskönyveznek Magyarországon egy oltást, abban az emberek nyugodtan megbízhatnak

– jelentette ki Szlávik János. Hozzátette: a vakcina beadása nem kötelező. Aki kéri, 21 nap után kapja meg a másodikat, a védettség pedig ezt követően egy hét múlva alakul ki.

Eddig összesen nyolcvanezer oltóanyag érkezett Magyarországra. Orbán Viktor vasárnap reggel a Kossuth Rádióban azt mondta, hogy már ötezer egészségügyi dolgozót beoltottak koronavírus ellen. És közben nyilvánossá tették az oltási tervet is. A Nemzeti Népegészségügyi Központ oldalán nyilvánosságra hozott tájékoztató szerint az egészségügyi dolgozók után a szociális intézmények dolgozóit és ellátottjait oltják.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a Hír TV híradójában azt mondta: nem a védőoltástól kell tartani, hanem a vírusfertőzéssel járó kockázatoktól, ezért arra kéri az embereket, aki teheti, a járvány megfékezése érdekében oltassa be magát koronavírus ellen, emellett a járványügyi intézkedéseket továbbra is tartsa be.