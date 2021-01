Operatív Törzs: nem tolongtak a hétvégi tesztelésen a pedagógusok

Az elmúlt hétvégén összesen 20744 óvodai és iskolai dolgozó koronavírus tesztelését végezték el országszerte – jelentette be György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára az Operatív Törzs napi tájékoztatóján. Mindössze 209 pozitív gyorsteszt-eredmény volt eddig, igaz, az eredményeket folyamatosan tölti fel az adatok közé a Nemzeti Népegészségügyi Központ.

Fotó: M1 / Médiaklikk Müller Cecília

Az eredmények lényeges javulást mutatnak a korábbi adatokhoz képest az államtitkár szerint: egy hónapja 2 százalékos fertőzöttséget mértek, addig most mindössze 209 teszt mutatott pozitív eredményt, ez 1,01 százalék.

Az ünnepek utáni ingyenes gyorsteszt lehetőséget egyébként több mint 220 ezer ember számára ajánlották fel.

Országszerte összesen 99 helyszínen volt lehetőség a mintavételre, összesen 263 mintavevő csapat végezte a vizsgálatokat. Előjegyzésben egyébként több mint 13 ezren foglaltak előre időpontot a tesztre.

Az államtitkár beszámolt arról is, hogy november második felétől több csoportban hajtottak végre csoportos tesztelést, többek között az egészségügyi, a szociális intézményekben dolgozók, illetve a területi közigazgatás ügyfélkapcsolatba kerülő dolgozói számára szervezték meg. „A kormány elsődleges célja az egészség védelme, a vírus terjedésének csökkentése, erre az érintett intézmények biztonságos működése miatt volt szükség” – mondta az államtitkár.

Beszélt arról is, hogy akinek pozitív a tesztje, otthon kell maradnia karanténban 10 napig. Ezzel csökkentették a valószínűségét annak, hogy tünetmentes pedagógusok vegyenek részt az oktatásban a téli szünet után.

Létrejött egy projekt munkacsoport az oltási tervek végrehajtásának koordinálására, a vezetője én leszek

– jelentette be György István.

Müller Cecília 2021-ben először, ismertette, hogy újabb 856 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid–19), ezzel 328 851 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Ez meglepően kevés ahhoz képest, hogy a pedagógusok tesztelése vasárnap is zajlott, erről írtunk itt, itt, és itt is.

Elhunyt 93 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 9977 főre emelkedett. A koronavírus legfiatalabb áldozata vasárnapról hétfőre virradóra egy 31 éves férfi volt.

A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 174 070 fő, az aktív fertőzöttek száma 144 804 főre csökkent. 5667 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 400-an vannak lélegeztetőgépen.

A járványadatokat elemezve tapasztalható, hogy sikeres a védekezés, mert az aktív fertőzöttek száma 144 804 fő, a gyógyultak száma pedig növekszik

– fogalmazott az országos tisztifőorvos. Müller Cecília kiemelte, hogy az a legfontosabb, hogy minél rövidebb idő alatt minél több embert oltsanak be, és hangsúlyozta, hogy

új szakaszba lépett a védekezés,

hiszen a védőoltások megérkezésével és a beadásukkal nagy lehetőség áll most az emberek előtt. Beszélt a védőoltás fontosságáról is, hiszen azzal nem csak magunkat védjük meg a fertőzéstől, hanem a közvetlen környezetünket és a közösségünket is. Sőt, az egészségügyi személyzetet is azzal, hogy mindenki beoltatja magát, akinek van rá lehetősége. Így akkor kevesebb teher hárul a kórházban dolgozókra.

Müller Cecília felhívta a figyelmet arra is, hogy hétfőtől 25 oltóponton zajlik az oltások beadása, első körben az egészségügyi dolgozók kerülnek sorra, közülük

egyébként már 12 ezren hozzájutottak.

Tájékoztatott arról is, hogy hétfőn azokba az intézményekbe is kiszállítják az oltóanyagot, ahonnan korábban jelentkeztek az egészségügyi dolgozók, és még nem kapták meg oltást. Ezért ők a munkahelyükön oltakozhatnak, miután odaszállítják a vakcinát.

Müller Cecília bejelentette, hogy

kedden újabb vakcinaszállítmány érkezik Magyarországra, amely 39 ezer ember oltására elegendő.

Reményét fejezte ki, hogy mielőbb elérkezik az az időpont, amíg széles körben a lakosság számára is tudják biztosítani az oltakozás lehetőségét.

Fontos, hogy higgyünk a vakcina hatékonyságában, mert ez fog minket kivezetni a járványos megbetegedésből és ez egy ígéretes lépés a járvány kezelésében

– emelte ki az országos tisztifőorvos, és megköszönte azoknak a munkáját, akik karácsony óta azon dolgoznak, hogy be legyenek oltva az egészségügyi dolgozók. Arra kért továbbá, hogy akik oltás felvétele céljából érkeznek egy oltópontra,

töltsék ki otthon előre a jelentkezési lapot,

ezzel is segítve az oltás tempóját, hiszen minél gyorsabb a folyamat, annál több embert tudnak oltani.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy azok is megkaphatják az oltást, akik már átestek a fertőzésen. Ellenjavallat nincs, nyugodtan jelentkezzenek a vakcinainfo.gov.hu oldalon, ugyanakkor

a rendelkezésre álló oltásmennyiség miatt előbb azok kerülnek sorra, akik még teljesen védtelenek a fertőzéssel szemben"

– közölte Müller Cecília.

Beszélt arról is, hogy az esetleges szállítási bizonytalanságok miatt választották azt a protokollt, hogy tartalékolják a vakcina második adagját a már beoltottak immunizációjához. Más országokban azt a megoldást választották, hogy folyamatosan egyre több embert oltanak be, és a később érkező vakcinaszállítmányokból tervezik beadni a védettség kialakulásához szükséges második oltást a Pfizer oltóanyagából.

Kis Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese a rendőrségi számokat ismertette. Ezek alapján 636 emberre csaptak le, mert nem viseltek maszkot, így összesen 17 525 fő ellen kellett intézkedniük a rendelkezés hatályba lépése óta. A szilveszteri hosszú hétvége alatt 2274 embert kaptak rajta a kijárási tilalom szabályainak megsértésén.

Üzlet ideiglenes bezárásáról öt esetben döntöttek, így már 110-szer kellett intézkedniük a rendőröknek. Az V. kerületben szilveszterkor találtak a rendőrök egy magánrendezvényt is, az éttermet a szabályok megszegése miatt bezárják 60 napra.

Az alezredes megemlítette azt is, hogy Ausztria év elejétől szigorított a határellenőrzésen, ezért Hegyeshalomnál a várakozási idő növekedésével kell számolni kilépéskor.