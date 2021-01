Széteső országról beszélnek a Nagy-Britanniában élő magyarok

Hétfőn Boris Johnson a teljes lezárás elrendelésével igyekezett elkerülni a brit egészségügy összeomlását. Kedden Magyarország váratlanul eltörölte az Egyesült Királyságból érkező repülőjáratok leszállási tilalmát. A légtérzár megszűnésével, kedden és szerdán egy-egy WizzAir járat indult Budapestről Londonba. A RyanAir is tervezett, de végül nem indított gépet. Az Easyjet pedig törölte járatát.

Az, hogy a magyar tulajdonú diszkont légitársaság a legkihasználtabb útvonalán mindössze egy gépet indított Londonba, a megszokott napi három járatpár helyett, jól mutatja, hogy csak azok utaztak Nagy-Britanniába, akiknek tényleg fontos volt - mondta Varga G. Gábor légiközlekedési szakértő. Szerinte a tilalom feloldása semmilyen kockázatot nem jelent, mert a kinn dolgozó magyarok akár több átszállással is vállalnák az utazást.

Az üzleti, illetve magáncélú látogatásokat pedig ellehetetleníti a kötelező 10 napos brit karantén.

A beutazási feltételek szigorítására a WizzAir is felkészítette utasait. Információink szerint sem a London-Luton reptéren, sem pedig Ferihegyen nem volt fennakadás.

Üresedő polcok és home office

Mindössze egyetlen egy napra nyitottak ki az iskolák, amikor Boris Johnson, brit miniszterelnök hirtelen bejelentette a vesztegzár elrendelését. A Nagy-Britanniában élő magyarok egybehangzóan állítják, hogy a járványhelyzet drasztikus, és ennek elsősorban a túl lazán kezelt karantén az oka. A mostani szigorítás nyomán csak munkába és élelmiszerért lehet kimozdulni otthonról.

Egy London környékén élő olvasónk számolt be, arról hogy míg Magyarországon a hatóságok szigorúan ellenőrzik a házi karantén betartását, addig Nagy-Britanniában erre nem fordítanak olyan nagy figyelmet. Azonban a Londontól keletre található kisváros, Basildon utcáin már érezhető a szigor. A közterületek üresek, az utakon pedig alig van forgalom. A boltokat ugyan nem fosztották ki most, mint tavasszal, de azért megkezdődött az otthoni élelmiszer felhalmozás. Az angolok tartós élelmiszerekből, főleg fagyasztott áruból tankolnak be. Emiatt például a Walmart áruházlánc három darabra korlátozta az egy adott termékből megvásárolható mennyiséget. WC papírból nincs hiány.

Tamás elmondása szerint az ünnepek idején a fiatalok egyáltalán nem tartották be a védelmi intézkedéseket. Buliktól volt hangos a 107 ezres Basildon. A vesztegzár elrendelése és a fertőzések agresszív gyorsulása miatt megszeppentek az emberek és mintha komolyabban vennék az előírások betartását.

Március óta otthoni munka Skóciában

Andrea Glasgow külvárosában él 14 éve. Bár mindössze 5 percre lakik a munkahelyétől, de már a mostani szigorítás elrendelése előtt sem mehetett be az irodába. A járvány első hulláma óta dolgozik otthonról. Skóciában 2020 tavasza óta teljes munkaidős otthoni munkavégzésre álltak át többségében az irodai dolgozók. Emiatt egyre nehezebben bírják a bezártságot. Andrea szerint a skót kormány nagyon következetesen reagált a vírus váltakozó hullámaira, míg London zavaros, megkésett és átgondolatlan intézkedéseket hozott.

Azért ilyen magas a fertőzöttek száma, mert a londoni kormány tétlenül szemlélte az ünnepi időszakban felbukkanó vírusmutáció terjedését.

Andrea szerint elképesztő, hogy míg a teljes szigetországot zár alatt van, addig a határok nyitva maradtak. A légiforgalommal pedig zavartalanul terjedhet az új variáns. Ráadásul a vesztegzár sem fékezi a britek turizmus szeretetét. A tengerentúli turista paradicsomokban korlátozások nélkül engedik a vakációzást.

Túltolták a karácsonyt

Andrea szerint a karácsony előtti féktelen bevásárlási láz miatt, az új koronavírus mutáció nélkül is jelentősen romlott volna a járványhelyzet. Várható volt, hogy az ünnepek után telítődnek a kórházak és ismét lezárják az országot. Skóciában sokkal rendezettebben mennek a dolgok, mint ahogy London országosan kezeli a járványt. Skócia, Wales és Észak-Írország a saját kezébe vette az irányítást. A három országrészben hamarabb és összehangoltan döntöttek a vírus terjedésének lassításáról.

A skóciai Edinburgh-ban élő Zoltán szerint az emberek megértik a szigorításokat és betartják a szabályokat, de az nagyon idegesítő, hogy ismét bezárják őket. Azoknak, akiknek a zárlat miatt kényszerszabadságra kellett menniük, 80 százalékos bérkiegészítést fizet az állam. Bár a Johnson kormány elvileg csak január végig tartaná fenn a mostani szigorítást, Zoltán szerint Skóciában mindenki biztos benne, hogy ez legalább tavaszig elhúzódik majd, és a kiutat csak a védőoltás jelentheti.

Bár a világon elsőként a britek kaphatták meg a vakcinát, az oltatási tervet napról, napra módosítja a londoni kormány. Nem tudni, hogy kiket oltanak be az idősek után, és az is kétséges hogy 6, vagy 12 hét után ismétlik az oltást. Politikailag egyszerre csúcsosodott a brexit és járványhelyzet. A két történelmi krízishelyzet pedig új erőt adott a skót függetlenedési törekvéseknek.