Angliai magyarok a lezárásról: ezt Boris Johnson karrierje bánhatja

– mondja az Indexnek az Oxford mellett élő Lilla.

Az Indexnek nyilatkozó magyarok egyetértésben voltak abban, hogy nem történt eget rengető változás, tavasszal is hasonló lezárás volt. Azt viszont felrótták Boris Johnson brit kormányfőnek, hogy – szinte már a tőle megszokott módon – az utolsó pillanatig várt a bejelentéssel, pedig a fertőzöttek napi számának fényében már a múlt héten elrendelhették volna a zárlatot.

– meséli a London mellett élő Máté. Kisfia osztályának az egyharmada nem bír elegendő laptoppal otthon, ezeknek a családoknak anyagi terhet jelent fog jelenteni az, hogy a gyerekeik be tudjanak csatlakozni az online oktatásba.

„Szerencsésebb” helyzetben vannak a vírus elleni védekezésben a „frontvonalban” dolgozók, az orvosok, nővérek, mentősök, valamint a nélkülözhetetlen munkakörben dolgozók. Az ő gyerekeiket fogadják az iskolák, a többiek meg oldják meg, ahogy tudják. Kihívás lesz összeegyeztetni a munkát és azt, hogy a gyerek rendesen folytassa tanulmányait – mondja Máté.

– meséli nevetve az Oxford mellett élő Lilla. Igazából a sokgyerekes családoknak lesz megterhelő, hiszen sokan nem bírják a bezártságot. Egy háromgyerekes anyuka például arra panaszkodott, hogy a legnagyobb, nyolcéves gyerekével alig bírt a tavasszal, hát még most, amikor a téli hidegben nem sok kedve van az embereknek kijárkálni.

Az emberek szinte már megszokták, hogy az utolsó pillanatban jelentik be a döntéseket. Ugyanígy volt ez a brexitmegállapodással – teszi hozzá Máté. A Nottinghamben élő Amanda és párja, József szerint éppen ezért feszültek az emberek: az Egyesült Királyság és az Európai Unió új kapcsolatrendszere csupán napokkal korábban lépett életbe, és még rengeteg a kérdőjel. Erre még rájön egy országos lezárás is. Mindez, a bezártsággal megspékelve, sokaknak az agyára megy.

Lilla arról számol be, hogy – legalábbis saját tapasztalatai szerint – az emberek betartják a maszkviselésre és a távolságtartásra vonatkozó szabályokat, mert mindenképpen el akarták kerülni az újabb szigorításokat. József viszont nehezményezte, hogy még mindig vannak olyan emberek, akik nem hajlandóak hordani a maszkot. Jóllehet, nincsenek nagy számban, de előfordult, hogy a környékbeli boltban többen is maszk nélkül vásárolgattak, ami konfliktusokhoz vezetett.

Ennél sokkal felelőtlenebb hozzáállásról számol be a 23 éves egyetemista Veronika is, aki Walesben, Cardiff mellett él egy kisvárosban. Korábbi tapasztalatairól úgy szólt:

Kicsit más a helyzet Skóciában, ahol ugyancsak zárlatot rendeltek el. Az évek óta Edinburgh-ben élő Gergely szerint a kormány látszólag komolyan veszi a szigorításokat, feltűnően sok rendőrautó tűnt fel a skót főváros utcáin.

Hiába azonban a megnövelt rendőri jelenlét, nem igazán érti senki, hogyan fogja betartatni a rendelkezéseket a kormány. Az új szabályok közül is a leginkább problémásnak a napi egyszeri kint tartózkodást előíró rendelet minősül. A papírforma szerint Skóciában csak a legszükségesebb esetben lehet az utcára kimenni, ilyen a rászorulók ellátása, a munkavégzés és a napi egyszeri kültéri sportolás. Hozzáteszik továbbá, hogy két háztartásból az eddigi hat fő helyett csak ketten találkozhatnak az utcán.

– teszi hozzá Gergely. Az Egyesült Királyság járványkezeléséről pedig úgy vélekedik:

A Londonban az építőiparban dolgozó János örömmel nyugtázta, hogy elmaradt a pánikvásárlás. Bár a boltok polcain érzékelhető, hogy áruhiány van, nem a mostani lezárásnak, hanem annak tudható be, hogy új koronavírus-változat gyors terjedése miatt még karácsony előtt a lezárták a francia hatóságok a teherforgalmat. Ezt azonban inkább az olyan élelmiszeri „luxuscikkek” hiányában érzékeli, amiket nem lehet Nagy-Britanniában előállítani, mint a friss gyümölcsök, zöldségek.

János inkább annak örül, hogy egyelőre nem zártak be az építőipari anyagokat előállító gyárak. A tavaszi lezáráskor más volt a helyzet, a gyárak leálltak, míg az építőipar zavartalanul folytatta munkáját. Ennek eredménye pedig az lett, hogy szinte kirabolták az építőipari boltokat, mi több, elkezdték lopni az építőipari anyagokat.

Hozzátette:

Mindazonáltal egyelőre úgy tűnik, minden megy a „normális” kerékvágásban. Aki otthonról nem tud dolgozni, az megy a munkába. A forgalom mindenesetre csökkenni fog, hiszen nem kell rohanni a gyerekkel az iskolába – mondja János arról, hogyan változtatja meg az ő életét a lezárás.

A nagy megrökönyödés karácsony előtt volt, akkor aztán káosz alakult ki a bevásárlóközpontokban. Sokan nehezen élték meg, hogy a beígért többnapos enyhítés helyett csak egy nap állt rendelkezésre, hogy az emberek találkozhassanak. Az ünnepi időszakot azzal lehet jellemezni, hogy „se ki, se be”. Ehhez képest tényleg nem történt most nagy változás – folytatja Máté.

A szigetországot a vírushelyzet súlyossága alapján négytípusú zónára osztották, úgynevezett Tierekre. A koronavírus Angliában, karácsony előtt felfedezett új variánsának gyors terjedése miatt nem várt gyorsasággal emelkedett a fertőződési ráta, így a Londonra az ünnepek előtt elrendelt legszigorúbb Tier 4 besorolást osztották, amely folyamatosan terjedt ki az országra.

Most is ki lehet menni az utcára, lehet sportolni, az élelmiszerboltok nem zárnak be, találkozhatsz a support bubble-ban lévő emberekkel, és dolgozni is mehet az, aki otthon ezt nem tudja megoldani