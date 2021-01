A kormány megállapodott a kínai vakcina behozataláról

Magyarországon december vége óta csökken folyamatosan a fertőzöttek és az elhunytak száma. A kormányzati adatközlés végig pontos. Az előző évhez képest kilencezerrel többen haltak meg - mondta a kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter utalt arra is, hogy

decemberben 4 ezerrel többen dolgoztak, mint 2019 decemberében. A foglalkoztatási adatok sem változtak a megelőző évhez képest.

Gulyás Gergely azt mondta: akkor lehet változtatni az eddigi járványintézkedéseken, ha tartósan alacsonyan marad a fertőzési görbe, illetve ha jelentős számú oltást sikerült már beadni. Az Unión keresztül szerzi be Magyarország az oltóanyagot,

eddig 19 millió 700 ezer oltóanyagot kötött le Budapest 5 vakcinagyártónál.

Már beérkezett az országba 129 ezer adag oltóanyag. Sajnos a vakcina szállítása meglehetősen lassú, egyelőre csak heti 100 ezer adaggal lehet számolni - mondta a miniszter.

Gulyás Gergely továbbra is sürgette, hogy mindenki minél előbb regisztráljon az oltásra, illetve küldje vissza a regisztrációs levelet. Az oltás támogatására kampányt is indít a kormány.

Kérdésekre válaszolva elhangzott, hogy jogsértő és egyértelműen politikai haszonszerzésről lehet beszélni Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő Facebook akciói kapcsán, amikor elhunytakról tett közzé videót.

A MOK javaslatával egyetért a kormány, vagyis azzal, hogy minden nő annál az orvosnál szüljön, aki addig kezelte. Ezért a kormány elhalasztotta a részletszabályok kidolgozását, vagyis egyelőre mindenki szabadon választhatja meg, hogy kinél akar szülni.

Az oltási tervhez továbbra is ragaszkodik a kormány és az időseket oltják be először és csak utána kapnak oltást majd a rendvédelmi szervek. Eddig körülbelül 1,3 millió ember regisztrált oltásra. A kormány a Sinofarmtól fog beszerezni kínai vakcinát - mondta kérdésre válaszolva Gulyás Gergely. Erről gyakorlatilag megállapodás van, a kérdés csak az, hogy mikor engedélyezik a hatóságok a kínai vakcinát. Ezzel a vakcinával már 20 millió embert beoltottak a világon és komoly védettséget biztosít. Az Európai Bizottság a jövő héten tesz majd javaslatot a vakcinaútlevélre, és arra is, hogy ki hogyan tudja igazolni, hogy kapott oltást. A kormány megvárja a végleges uniós szabályozást és csak utána lép. A kormány támogatná, hogy az olimpiára induló élsportolókat soron kívül beoltsák.

Az uniós megállapodás az volt, hogy Brüsszel tárgyal minden vakcinagyártóval, ezt külön Budapest nem tehette meg. Az uniós beszerzés tehát elsőbbséget élvez, még akkor is, ha ez nagyon nehézkesen megy. Ha az EU el tudja érni a gyors szállítást, akkor hamarabb jutunk oltóanyaghoz, ha nem akkor csak később.

Egy kérdés kapcsán a miniszter elmondta: az Európai Néppárt bajban van, vezetői válsággal küzd, ám a Fidesz hajlandó ezeknek a problémáknak a leküzdésében segíteni a Néppártnak, de ha nem igénylik a segítséget, akkor azt tudomásul veszik.

Gulyás Gergely szerint a kormány nyitott arra, hogy tárgyaljon a fővárossal, vagy a nagyobb megyeszékhelyekkel. Támogatják abban is Budapestet, ha úgy dönt, hogy külön uniós forrásokhoz akar jutni.

Az új amerikai vezetéssel a magyar kormány szeretne a jövőben is szövetségesként együttműködni.

A kormány egyelőre várja a debreceni repülőtér átvilágításával kapcsolatos jogi, gazdaságossági felmérés végeredményét és csak ez után foglalkozik majd azzal, hogy szerezzen-e állami többségi részesedést.

Kérdésre válaszolva a miniszter jelezte: a hazai ellenzék gyenge, ezért vár és kap is segítséget külföldről, de a magyarok már többször bizonyították, hogy inkább a kormányozni képes erők mellett teszik le a voksukat.

Angela Merkel távozása után a kormány szerint várhatóan nem lesz változás a német-magyar kapcsolatokban, de ehhez meg kell várni az idei német választások eredményét.

Gulyás Gergely is légből kapottnak nevezte, hogy decemberben benyújtotta lemondását Palkovics László miniszter, ám ezt Orbán Viktor nem fogadta el.

A kormány is azt várja, hogy mielőbb legyen megegyezés az idei minimálbérben a munkaadók és a munkavállalók között.

Az elmúlt években 160 magyar katona vett rész külföldi kiképzésben, mind Európában, mind pedig a tengerentúlon - hangzott el válaszként egy kérdésre.

A Makovecz-katedrális megépítése kapcsán a kormány semmiféle döntést nem hozott.

Egy másik kérdés szerint újabb egyetemekről derült ki, hogy alapítványi fenntartásban fognak működni. Ezt a miniszter úgy magyarázta, hogy a kormány azért támogatja ezt, mert ez jobb és hatékonyabb működési forma.