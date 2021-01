Beköszönt a tavasz, aztán mindent elmos az eső

Csütörtökön elsősorban fátyolfelhők szűrhetik a napfényt, csak kevés helyen lehet vastagabb a felhőtakaró. Kora reggel északon, északkeleten néhol még szitálás, gyenge eső, esetleg gyenge ónos szitálás előfordulhat. Napközben említésre méltó csapadék nem várható, legfeljebb az esti órákban csepereghet az eső Borsod megye északi részén – írja az Időkép.

Élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos lesz a déli-délnyugati szél. Tovább enyhül az idő, délután 5-14 fokot mérhetünk, északkeleten lesz hidegebb. Hajnalban mínusz 2 és plusz 6 fok között alakulhat a legalacsonyabb hőmérséklet. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek.

Pénteken többfelé eleredhet az eső, záporok is kialakulhatnak, néhol akár még az ég is megdörrenhet. Négy milliméter fog esni átlagosan országszerte. Továbbra is élénk, erős, helyenként viharos lesz a délies szél. A csúcshőmérséklet 5 és 15 fok között alakul, északon, északkeleten lesz hidegebb az idő.

Szombaton egy hidegfront hatására többfelé kell számítani esőre, záporokra, 8 milliméter csapadék is lehullhat.

Kezdetben a délies, majd egyre inkább az északnyugati szél lesz élénk, erős. A front előtt még 7-15 fokra van kilátás, de a front mögött hirtelen visszaesik majd a hőmérséklet.

Vasárnap is többfelé számíthatunk esőre, záporokra, átlagosan 7 milliméterre. Késő délutántól helyenként már havas eső is előfordulhat. A szeles időben napközben 4-11 fokot mérhetünk.