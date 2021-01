Kicsit máshogy fog kinézni a Blaha Lujza tér, mint a korábbi tervekben szerepelt

Az idén megkezdődik a Blaha Lujza tér, az ottani metróaluljáró, valamint a Somogyi Béla utca felújítása. A rekonstrukciós munkálatok nagyjából másfél évig tartanak majd – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a felújításra 2,67 milliárd forint áll rendelkezésre fővárosi és kormányzati forrásból.

Azt írták: „a jelenkor elvárásainak megfelelő, gyalogosbarát téren" jelentősen megnő majd a zöldfelületek aránya, vízjátékot telepítenek, valamint kulturális célokat szolgáló épület és rendezvényhelyszín is épül majd, amely a fővárosi önkormányzat és a magánszektor együttműködésével jöhet létre.

Ezenfelül az aluljárót is teljesen akadálymentessé teszik és felújítják, illetve megváltoztatják a teret határoló utak forgalmi rendjét is. Ezáltal a Rákóczi útról lehet majd közvetlenül jobbra, a Márkus Emília utcába vagy a József körútra is kanyarodni.

A Blaha Lujza tér egységes arculatú, a mai városi használati igényeket kielégítő belvárosi közösségi térré alakul a belső részen gyalogosbarát, találkozóhelyekkel és szökőkúttal – hangsúlyozták a közleményben.

A téren álló egykori Népszínházra utalva felújítják a Színházi emlékkövet. Ugyancsak megújul a tér emblematikus eleme, a 60-as évek óta működő Gomba szökőkút is. Továbbá megszüntetik a teret jelenleg széttagoló szervizúthálózatot és parkolókat.

Hozzátették, hogy egy külön projekt keretében egy kisméretű, kulturális célokat szolgáló épületet is felhúznak a téren, amely előtt az egybefüggő térrész helyet kínál majd akár nagyobb rendezvényeknek is.

Emellett a téren a jelenlegi értékes fák megtartása mellett több mint 65 új fa kap helyet, és több mint 1000 négyzetméter új zöldfelület jön létre – közölte a BKK.

Továbbá lesz két MOL Bubi gyűjtőállomás, több kerékpártámaszt és hulladékgyűjtőt helyeznek el, valamint a Corvin Áruház tulajdonosa magánberuházásban átalakítja az épületet, műemlék homlokzatát pedig részben állami támogatással felújítja.

Az eredeti tervekhez képest módosításokat hajtottak végre

A BKK emlékeztetett arra, hogy a társaság eredetileg 2018. júliusában vállalkozási szerződést kötött a nyílt közbeszerzési eljáráson nyertes "KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Kft. és UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. alkotta konzorciummal az engedélyezési és kiviteli tervek készítésére.

A kiviteli tervek 2019-ben elkészültek ugyan, de

A 2019. OKTÓBERI HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKAT KÖVETŐEN AZ ELKÉSZÜLT TERVEK MÓDOSÍTÁSÁNAK IGÉNYE MERÜLT FEL „az új választói felhatalmazással rendelkező vezetés részéről,

figyelemmel a társadalmi igényekre, a klímaváltozás okozta azonnali feladatokra és a főváros teljes beruházási portfóliójának forráscsökkenésére" – írták a közleményben. Hozzátették: jelenleg még nincs hatályos látványterv, amely pontosan tükrözi a Blaha Lujza tér majdani megjelenését.

Ezt azzal indokolták, hogy az eredeti elképzelésekhez képest még néhány módosítást kell eszközölni a források csökkenése, illetve a megváltozott igények következében. A változások értelmében a tervet még hozzá kell igazítani a nagykörúti kerékpársáv kialakításához, valamint az aluljárót végül nem bővítik ki, az oda tervezett nyilvános WC majd a téren kap helyet, valamint az aluljáró lépcsőjét felújítják ugyan, de nem alakítják át. Ezenfelül a buszvárók sem kapnak új tetőszerkezetet, a térre tervezett pavilon más formában és forrásból valósul meg, a Rákóczi úti középső fasor telepítése pedig egyelőre elmarad.

A BKK arra is emlékeztetett, hogy a Blaha Lujza tér rekonstrukciójára irányuló tervezési és kivitelezési közbeszerzési eljárás 2020 decemberében elindult, a vállalkozási szerződés megkötése áprilisra várható.