„Átalakul a Szegedi Tudományegyetem – alapítványi fenntartásba kerül az egyetem” szalagcímmel készült riportot közölt szerdán az M1 Híradója, melyben Fendler Judit kancellár már tényként beszél arról, hogy megtörténik a modellváltás, holott erről csak pénteken dönt a szenátus – adta hírül a Szegeder hírportál.

Egy hete Rovó László, az oktatási intézmény rektora még arról beszélt, hogy a modellváltásról még nem döntött az egyetem fő döntéshozó szerve, a szenátus. Utóbbi még csak tárgyalta annak lehetőségét, hogy az SZTE állami alapítású vagyonkezelői alapítványhoz kerüljön, majd költségvetési intézményből közhasznú szervezetté alakulva működne tovább. Ahogy korábban fogalmazott, vagy konszenzussal megy át a döntés, vagy sehogy, mert nem akarnak még egy SZFE-ügyet.

Az állami hírcsatorna riportja alapján viszont most tűnik, így-vagy úgy, de a döntés már megszületett.

Róvó László korá bban leszögezte azt is, hogy minden külső nyomástól mentesen az egyetemnek kell meghoznia a végső döntést az átalakulásról. A rektor nyomatékosította azt is, hogy csak akkor határoznak a modellváltás mellett, ha garanciákat kap függetlensége megőrzésére.

Ezzel szemben Fendler Judit kancellár a szerdai riportban már tényként beszél a modellváltásról, és nem említi annak esetleges hátrányos következményeit

– írja a Szegeder.

Fendler a modellváltásról egyebek közt azt mondta:

ezzel kiteljesedik az egyetemi autonómia

új lehetőségek születnek a céges együttműködésekben

a klinika az egyetem része marad

az államilag finanszírozott hallgatói létszámot 5 évre biztosítják

az állam 25 évre megvásárolja az egyetem szolgáltatásait

emelkedik az oktatók bére.

A riportot itt tekinthetik meg.

Szajbély Mihály, az SZTE Bölcsészettudományi Karának professzora az egyetemi szenátus múlt heti meghallgatásán aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy valós veszélyt jelent, hogy csökken az intézmény autonómiája.

Azt sem tartotta ideálisnak, hogy az egyetemet lényegében korlátlanul irányító kuratórium tagjait csak lemondásos vagy kihalásos módon lehet majd leváltani, és az új tagokról is a kuratórium dönt.

Míg 2021. január 21-én egy javarészt egyetemisták által kitöltött, nem reprezentatív kérdőív válaszadóinak 98,5 százaléka utasította el a modellváltást, január 22-én Rovó László és Fendler Judit már az alapítványi működés előnyeiről beszéltek egy videóban – hívta fel a figyelmet a Szegeder.

Az online felmérés válaszadói egyebek mellett attól tartottak, hogy az egyetemet feldarabolják, karokat szüntetnek meg vagy szerveznek ki más intézményekbe, de zavaró tényezőnek nevezték azt is, hogy politikai szereplők kapnának helyet a kuratóriumban.

Rovó László rektor korábban jelezte, hogy Novák Katalint, a családokért felelős miniszter és Nemesi Pál kormánybiztos kaphatna helyet az egyetemet irányító alapítvány kuratóriumában.

Az alapítványi fenntartásba vétel arról szól, hogy az állam egy közérdekű feladatot ellátó vagyonkezelő alapítványt hoz létre, és egy alapító okirattal megteszi az egyetem fenntartójává. Alapítványi kuratóriumi hatáskörbe tartozik majd az egyetem költségvetését, éves beszámolóját, szervezeti és működési szabályzatát, vagyongazdálkodás tervét elfogadni, gazdálkodó szervezet alapítását vagy vásárlását és kiírni a rektori pályázatot is. Mindez elsőként a Budapesti Corvinus Egyetemmel történt meg, amelyet később több ütemben számos intézmény modellváltása követett. A leghangosabb és látványosabb tiltakozás a Színház- és Filmművészeti Egyetem átalakulása ellen volt.

Az SZTE azonban nincs egyedül, alapítványi irányítás alá kerülhet hamarosan a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem, és a Dunaújvárosi Egyetem is. A Népszava ezzel kapcsolatban arról írt, hogy a kuratóriumokba fideszes politikusok kerülhetnek be, ami kérdésessé teszi az egyetemek függetlenségének megőrzését. A lap emlékeztetett, hogy a Miskolci Egyetem kuratóriumában Varga Judit igazságügyi miniszter foglal helyet, a Debreceni Egyetem esetében pedig Kósa Lajos volt városi polgármester és Pósán László képviselő neve is felvetődött lehetséges jelöltként.