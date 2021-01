Március elsejéig érvényben maradnak a korlátozások

Március 1-ig maradnak a korlátozások – jelentette be csütörtökön a kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint sikerült kordában tartani a járványt, de enyhítés most csak rontana a hazai járványhelyzeten. A politikus az eseményen hangsúlyozta: Európa le van maradva, és a közös beszerzéstől nem várhatjuk, hogy elegendő oltás legyen. A kormány keresi a már bevált vakcinákat, és be fogja szerezni. Ez történt a csütörtöki Kormányinfón.

Háromszázezer ember beoltására elegendő orosz vakcina érkezik február végéig, a kínai vakcinából pedig körülbelül kétszázötvenezer ember beoltását lehet majd véghezvinni a következő hónapokban.

Minden olyan vakcinát, amellyel a világon már több mint egymillió embert beoltottak és engedélyezték, azt behozza a kormány az országba.

Márciusig marad az online oktatás a középiskolákban, de remélik, hogy esetleg az érettségin már személyesen vehetnek részt a diákok.

A gazdaságot is próbálják segíteni, eddig 27 milliárd forintra érkezett igény, amelyből 7 milliárdot az államkincstár már folyósított. 85 ezer, valamint 110 ezer forintra nő a közfoglalkoztatási bér és a garantált közfoglalkoztatási bér. Egyben a kormány újabb 45 milliárdot fordít a kisboltok támogatására.

27 milliárd forintot a bértámogatásra szánnak

A falvakban működő kisboltok támogatására szánnak 45 milliárdot

A kormány 15 nappal meghosszabbítja a veszélyhelyzetet február 7-étől kezdve saját hatáskörében, az országgyűlést pedig arra fogja kérni, hogy ezt követően további 90 nappal hosszabbítson – jelentette be csütörtökön a kormányinfón Gulyás Gergely. A kancelláriaminiszter szerint a kormány tegnap meghallgatta az Operatív Törzs jelentését.

Eszerint sikerült kordában tartani a járványt, de enyhítés most csak rontana a hazai járványhelyzeten.

Nyugat-Európában a magyarnál szigorúbb szabályok vannak érvényben, idehaza maradnak az eddigi rendelkezések – hangzott el. Mint mondta, Magyarországon mintegy 100 ezer aktív fertőzöttet tartanak számon. „Ha ez a szám csökken, vagy megfelelő számban áll majd rendelkezésre vakcina, akkor lehet dönteni a szabályok enyhítéséről” – hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Európa lemaradt

Rámutatott: Európa le van maradva, a közös beszerzéstől nem várhatjuk, hogy elegendő oltás legyen.

Emiatt más vakcinákra is szükség van

– szögezte le.

Arról tájékoztatott: Három olyan oltóanyaggal már oltanak, amelyből vásárolni próbálnak. Ezek közül az orosz vakcinára már szerződést is kötöttek. Hozzátette: a Nemzeti Népegészségügyi Központ minden vakcinát külön is ellenőrizni fog, a külföldi jóváhagyásoktól függetlenül.

A kormány úgy döntött, minden olyan vakcinát, amellyel a világon már több mint egymillió embert beoltottak és engedélyezték is, azt behozza. Emellett az alkalmazás előtt még a Nébih is be fogja vizsgálni – fejtette ki Gulyás Gergely.

Enyhítik a nyomást

A kormányinfón szóba került a koronavírus-járvány gazdaságra gyakorolt hatása is. A kancelláriaminiszter azt mondta, a kormány minden lehetséges eszközzel igyekszik enyhíteni a nehézségeket. Gulyás Gergely szerint eddig összesen 27 milliárd forintra nyújtottak be igényt, ez több mint százezer embernek jelent támogatást.

7 milliárd forintot az államkincstár már kiutalt.

– mondta Gulyás Gergely.

85 ezer és 110 ezer forintra nő a közfoglalkoztatási bér és a garantált közfoglalkoztatási bér. Egyben a kormány újabb 45 milliárdot fordít a kisboltok támogatására – sorolta.

A kormány azt szeretné, ha ezek a szolgáltatások mindenütt elérhetőek legyenek – hívta fel a figyelmet. További cél, hogy olyan közösségi terek jöjjenek létre, ahol gyógyszertárak is legyenek, valamint az a cél, hogy kisboltokban is lehessen vény nélküli gyógyszert venni – tette hozzá.

A szolgáltatószektorról és a vendéglátósokról is szó volt a mai eseményen. A kormány csak úgy tud enyhíteni, hogy ha a járványügyi helyzet ezt megengedi – szögezte le Gulyás Gergely.

Fontosabb újságírói kérdések

Mikor lehet számítani a korlátozások feloldására?

Az erre vonatkozó kérdésre Gulyás Gergely azt mondta: a kormány folyamatosan konzultál a szakemberekkel és a véleményük meghallgatása után hoznak döntést. Ma teljes a szakmai konszenzus abban, hogy a jelenlegi helyzetben elhamarkodott lenni enyhíteni a korlátozásokat – mondta. Hozzátette: az oltás az egyetlen megoldás, ami ehhez hozzásegíthet minket. Ezért kell oltóanyagot szerezni.

Mi lesz a megmaradó vakcinákkal?

Gulyás Gergely szerint ez egyelőre fikció, hiszen sokkal több vakcinára lenne szükség és szó sincs felesleg oltóanyagról. A járvány tavaly a magyar gazdaságnak naponta 10-12 milliárd forintos kárt okozott. Éppen ennek kiküszöbölésére kell mindenáron vakcinához jutni és fenntartani a gazdaság működőképességét.

Fellépnek-e azon cégek ellen, amelyek nem szállítanak elég vakcinát?

Én ezt pótcselekvésnek tartom, még akkor is, ha jogilag indokolt – mondta a miniszter, aki szerint sokkal fontosabb, hogy ténylegesen is megérkezzenek a vakcinák.

Olthatnak-e a magánklinikák is?

Egyelőre kizárólag állami oltási program van – szögezte le Gulyás, hozzátéve: az államok is nehezen szereznek be vakcinákat, ezért szerinte szinte kizárt, hogy a magánklinikáknak ez sikerüljön. Ezen senki sem tud változtatni, „kivéve időnként a gyöngyösi polgármestert", de ez sem helyes.

Milyen áron jönnek a kínai vakcinák?

A HVG azt kérdezte a minisztertől, hogy igazak-e azok a híresztelések, miszerint a kínai vakcinák még a nyugatiaknál is költségesebbek lehetnek. „A Pfizer kifejezetten drága, nem hiszem, hogy ennél drágább lehet a kínai” – közölte a miniszter.

Mi van az orosz vakcinákkal?

Az orosz vakcinára vonatkozóan több kérdés is érkezett a miniszterhez. Ezekre reagálva Gulyás Gergely elmondta: „február végéig 300 000, utána pedig további 700 000 ember beoltására elegendő vakcina fog érkezni. Az orosz vakcina ma az egyik legjobb vakcina, Nyugat-Európában is érdeklődnek iránta, és hamarosan az Európai Unióban is megtörténhet az engedélyezése.”

Etikus-e, ahogyan Varga Judit igényelte a csok-támogatást?

„A miniszterasszony etikusan és törvényesen járt el. Varga Judit válaszát a balliberális sajtó kiforgatta. Amikor a támogatást igényelték még Brüsszelben dolgoztak és nem volt kormányzati pozícióban.”

Egyelőre nem engednek a vendéglátósok nyomásának, nem enyhítenek?

A Magyar Nemzet szerint a baloldal támogatja, hogy engedjenek a vendéglátósok nyomásának és enyhítsenek. Ezt a kormány is szeretné, de csak akkor, ha ezt a járványügyi helyzet engedi.

A csütörtök délelőtti kormányinfót az Index percről percről közvetítette, további részleteket talál a témáról a tudósításban.