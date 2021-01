Újbuda polgármestere is soron kívül kapta meg az oltást

Nemcsak Gyöngyös, hanem Újbuda DK-s polgármestere, László Imre is soron kívül oltatta be magát a koronavírus ellen, pedig már régóta nem kórházigazgatóként, hanem politikusként dolgozik.

Fotó: Mónus Márton / MTI László Imre

Újbuda polgármestere az év elején az ATV Start című műsorában arról beszélt:

A rendelet úgy szól, hogy az egészségügyi diplomával rendelkezők számára lehetővé teszik a védőoltást. Én bejelentkeztem erre elsején. Hatodikán kaptam meg a választ, de közben a kórházam értesített, hogy várnak a műsor után az oltásra.

Az Index megkeresésére az újbudai polgármester sajtósa elismerte, hogy László Imre megkapta a védőoltásokat, de egyáltalán nem érzi magát felelősnek, hogy mindez soron kívül történt. Lapunkat úgy tájékoztatta:

Az elején egyáltalán nem voltak tiszták a szabályozások a vakcina beadásának ügyében, így a polgármester is jelentkezett, ahogy sokan mások.

Meg is kapta az év elején, de ha tudta volna előre, hogy van egy sorrend, akkor egyértelműen visszamondja, hiszen polgármesterként most nem praktizál orvosként – tették hozzá. László Imrét mára is behívták, hiszen két héten belül meg kell kapnia a második oltást is. Úgy véli, hogy semmiben sem hibázott.

A Mi Hazánk Mozgalom ettől eltekintve feljelentést tett hivatali visszaélés miatt. Erről Novák Előd, a párt alelnöke tett bejelentést a közösségi oldalán.