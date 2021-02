Újabb 304 millió eurót kapott Magyarország a munkanélküliség visszaszorítására

Újabb 304 millió eurót (mintegy 108 milliárd forintot) folyósított Magyarországnak az Európai Bizottság a koronavírus-járvány miatt megnövekedett munkanélküliség mérséklését célzó uniós program (SURE) forrásaiból − közölte az Európai Bizottság.

Az Európai Unió 2020-ban létrehozott programjának célja, hogy uniószerte segítsen megvédeni a koronavírus-járvány által nehéz helyzetbe került munkahelyeket és munkavállalókat.

A közlemény szerint a kedden folyósított összeggel együtt Magyarország a SURE keretében számára biztosított teljes, 504 millió eurós támogatást megkapta.

A SURE összesen százmilliárd eurónyi pénzügyi támogatást nyújthat az uniós tagállamoknak. Az eddig 18 ország számára engedélyezett 90,3 milliárd eurón felül a tagállamok további támogatást is igényelhetnek a százmilliárd eurós keret erejéig. A brüsszeli bizottság kedden összesen 14 milliárd euró SURE-támogatás kihelyezését jelentette be kilenc tagállamnak. Magyarország mellett Belgium, Ciprus, Lettország, Lengyelország, Szlovénia, Görögország, Spanyolország és Olaszország kapta meg keretének újabb részletét.