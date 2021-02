Emelkedtek a nyelvvizsgák árai

Több központban is nőttek a középfokú nyelvvizsgák árai. A TELC B2-es komplex vizsga díja 32 500 forintról 35 800 forintra emelkedett. Ha a vizsgázó külön-külön teljesíti a vizsgarészeket, akkor a szóbelire már 21 ezer forint helyett 23 800 forintot, az írásbelire pedig 22 ezer forint helyett 22 800 forintot kell félretenni.

Az ELTE Origó nyelvvizsga központban középfokon 18 ezer, 20 ezer illetve 33 ezer forintot kérnek el a szóbeli, az írásbeli, illetve a komplex vizsgáért. Ez minden esetben 5 ezer forintos emelkedést jelent a tavaly januári árakhoz képest – írta az Eduline.hu.

Az iTolc nyelvvizsga is drágult: az idén a B2-es a komplex vizsga 35 500 forintba, az írásbeli és a szóbeli is 23 500-23 500 forintba kerül. A Corvinus Nyelvvizsgaközpontban a középfokú nyelvvizsga szóbeli és írásbeli részéért is 19 500 forintot kell fizetni – ez 2 ezer forinttal több, mint tavaly ilyenkor. Aki összevont nyelvvizsgát tesz le, annak 29 000 forint helyett már 32 000 forintot kell fizetnie.

Az ECL vagy az Euroexam nyelvvizsga árai nem változtak.

Több lett a nyelvvizsga-támogatás összege, ez ugyanis minimálbér 25 százalékának megfelelő összeg. Az idén nőtt a havi legkisebb bér összege; így a 2020-ban vagy a 2021. januárjában befizetett vizsga esetén 40 250 forint,

az idén februárban befizetett vizsgadíj esetén viszont már 41 850 forint támogatást jelent.

Az első sikeres komplex nyelvvizsga díja akkor igényelhető vissza, ha vizsga napján – egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgáról kiállított bizonyítványon megadott vizsganapon – a vizsgázó még nem töltötte be a 35. életévét.