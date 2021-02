Szépségversenyen is indult Rogán Antal új felesége

Titokban megnősült Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője. Mindez a politikus éjszaka nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatából derült ki.

A 49 éves miniszternek ez a harmadik házassága. Korábbi párjaitól, Sonnevend Alexandrától és Gaál Cecíliától eddig három gyermeke született. Előbbitől egy, András, utóbbitól kettő, Dániel és Áron.

Kapcsolódó Orbán tartozást törleszt, Rogán újra megnősült Kiemeltünk néhány érdekesebbet a vagyonnyilatkozatok közül, és röviden összefoglaltuk azokat.

A Blikknek a miniszter nem kívánt nyilatkozni a magánéletéről, pedig a hivatalos papírokban már Rogán Barbaraként tűnt fel a párja. A bulvárlap megtudta, hogy a nő húsz évvel fiatalabb a politikusnál. Borsodi lány, Kazincbarcikán érettségizett a helyi gimnáziumban. Ismerői feltűnően csinos jelenségnek írták le, emiatt nem is meglepő, hogy korábban több szépségversenyen is indult, sőt, manökenként is kipróbálta magát. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett magyar szakon, diplomamunkáját Molière A mizantróp című drámájáról írta.

A Blikk szerint a pár december közepén Budapesten állt az anyakönyvvezető elé. Az eseményt nem verték nagydobra, igaz, a vírushelyzet miatt nem is tarthattak nagy dínomdánomot. Mindössze négyen (Rogán, a felesége és a két tanú) voltak jelen. A miniszter sajnálta, hogy még idős édesanyja sem lehetett ott a házasságkötő teremben. A tervek szerint a pár a járványhelyzet elmúltával nagyobb társasággal ünnepli majd meg a nászt.

A 444 úgy tudja, hogy felpörgött a család üzleti tevékenysége is. Néhány héttel az esküvő előtt, tavaly novemberben szó szerint nagyszabású adásvételi szerződést írtak alá: több mint 1022 hektárnyi területet vettek meg több mint másfél milliárd forintért Északkelet-Magyarország hegyei között, igen szép környezetben, egy természetvédelmi terület közelében.