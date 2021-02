Az elmúlt három napban több portál is kiemelt helyen foglalkozott azzal, hogy Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője harmadszor is megnősült a közelmúltban és felpörgette üzleti tevékenységét. Sajtóinformációk szerint néhány héttel az esküvő előtt több mint 1022 hektárnyi területet vettek meg több mint másfél milliárd forintért Északkelet-Magyarország hegyei között úgy, hogy a vételár 95 százalékát az állami tulajdonú Budapest Banktól kapott földvásárlási hitelből fizetnék ki.

Az Index megpróbált utána járni a Rogán Antalt és feleségét, Rogán Barbarát érintő értesüléseknek. A 444-en megjelentek alapján a területek három borsodi településen és 11 különböző helyrajzi számon oszlanak szét. Van köztük erdő, legelő, szőlő és szántó is. A megszerzett földek tulajdonjoga egyenlő arányban oszlik meg az öt vevő, vagyis Rogán Barbara, az anyja, az apja, az apja nyírségi üzlettársa és egy nyírségi nő között.



Lapunk megnézte a földhivatalnál a helyrajzi számok alapján az ingatlanok tulajdoni lapját, amelyek még nem utalnak sem adásvételi, sem banki jelzálogos tranzakciókra. Egyelőre semmilyen földet nem vásárolt a miniszter és családja,

a földhivatali adatok alapján ezidáig egyetlen szerződés sem teljesült.

A földhivatali iratok szerint úgy tűnik, nem jegyeztek be zálogjogot az ingatlanokra, sőt széljegyeken se szerepel az adásvétel. Az Index banki információi szerint még a banki tárgyalások sem zárultak le, az egyeztetések folyamatosan zajlanak. A lapunknak nyilatkozó banki szakemberek szerint azonban nem biztos, hogy a család hitelt kap, pláne nem a korábban emlegetett összeget.

Az Index az ellentmondások feloldása érdekében megkereste Rogán Antalt is, aki azonban lapunknak sem nyilatkozott. A miniszter környezetéből úgy értesültünk, hogy a politikus a felesége és magánélete védelme miatt nem kívánt most megszólalni. Forrásaink azt is hozzátették: Rogán Antal a közelgő kampányidőszak miatt a jövőben is számít hasonló támadásokra.

Amennyiben szerkesztőségünkhöz bármelyik fél részéről új információ érkezik, cikkünket frissítjük.